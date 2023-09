Depuis vendredi à 14h00, il est possible de précommander l’un des nouveaux iPhone 15. Vous avez le choix entre le modèle standard, Plus, Pro ou Pro Max. Comme tous les ans, ce sont les modèles Pro qui semblent mieux se démarquer, toutefois cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo a remarqué que l’iPhone 15 Pro Max réalise de bien meilleures précommandes que l’iPhone 14 Pro Max sur la même période !

Une très forte demande pour l’iPhone 15 Pro Max

Depuis le lancement de la précommande, l’iPhone 15 Pro Max s’impose comme le joyau de la couronne de la nouvelle gamme d’iPhone d’Apple. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la demande pour ce modèle dépasse nettement celle de son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro Max. Ming-Chi Kuo, analyste reconnu de TF Securities, n’a pas manqué de souligner cette tendance grandissante depuis vendredi midi.



Sans surprise, l’iPhone 15 Pro Max se positionne comme le modèle le plus convoité par les clients Apple. Cependant, le géant californien se trouve confronté à un dilemme. La forte demande pour le Pro Max contraste avec une baisse d’intérêt pour l’iPhone 15 Pro, dont la popularité a fléchi par rapport à l’année précédente. Ce recul est compensé par le fait qu’un plus grand nombre d’utilisateurs haut de gamme se tournent vers le Pro Max, délaissant ainsi le modèle Pro standard.

En parallèle, les versions standards de l’iPhone 15 maintiennent un niveau de demande similaire à celui de l’année précédente. Comme d’habitude, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus attirent les consommateurs, mais de façon « modérée » face aux modèles Pro. Une tendance qui arrange bien Apple qui arrive à pousser les consommateurs à privilégier les modèles Pro qui sont commercialisés avec une marge bien plus interessante. Les bénéfices du prochain trimestre devraient être meilleurs que jamais !

Des délais de livraison élevés qui découragent beaucoup de clients

Si vous espériez obtenir rapidement votre iPhone 15 Pro Max en retrait ou en livraison à domicile, il faudra faire preuve de patience. En effet, les délais de livraison pour ce modèle s’avèrent plus longs que pour ses homologues. Et si sa popularité incontestable y est pour beaucoup, ce n’est pas l’unique raison. Apple doit également faire face à des défis de fabrication spécifiques à cette version, augmentant ainsi les délais d’approvisionnement sur l’Apple Store en ligne et chez les milliers de revendeurs à travers le monde.



Même si l’iPhone 15 Pro Max est incontestablement la star de cette nouvelle gamme, Apple a des défis à relever pour répondre efficacement à cette demande croissante tout en résolvant les problèmes de fabrication associés. On espère quand même que les choses vont mieux aller dès le 22 septembre, date de lancement mondial de la gamme iPhone 15.



