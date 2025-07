Des bordures ultra-fines pour toute la gamme iPhone 17

Les iPhone 16 Pro et Pro Max d'Apple arborent les bordures les plus fines jamais vues sur un appareil de la marque américaine, et des fuites suggèrent que cet élément sera étendu à l'ensemble de la série iPhone 17, y compris l'iPhone 17 standard et le nouvel iPhone 17 Air.

Une rumeur logique

Selon Digital Chat Station, un compte prolifique sur Weibo suivi par plus de trois millions de personnes et connu pour ses fuites précises sur Apple, tous les modèles de l'iPhone 17 bénéficieront de bordures ultra-fines. Cela élargit ce design au-delà des seuls modèles Pro, contrairement aux générations précédentes.Dans son communiqué de presse pour l'iPhone 16 Pro, Apple a mis en avant ses bordures d'écran record et ses écrans plus grands : 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max, le plus grand écran d'iPhone à ce jour. Selon les rumeurs, l'iPhone 17 suivra avec un écran de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces pour l'iPhone 16), tandis que l'iPhone 17 Air devrait avoir un écran de 6,6 pouces.



Voici la gamme attendue de l'iPhone 17 :

iPhone 17 : écran de 6,3 pouces, bordures ultra-fines

: écran de 6,3 pouces, bordures ultra-fines iPhone 17 Air : écran de 6,6 pouces, bordures ultra-fines

: écran de 6,6 pouces, bordures ultra-fines iPhone 17 Pro : écran de 6,3 pouces, bordures ultra-fines

: écran de 6,3 pouces, bordures ultra-fines iPhone 17 Pro Max : écran de 6,9 pouces, bordures ultra-fines

Le leaker a également indiqué que le design de l'iPhone 17 de base ressemblera globalement à celui de l'iPhone 16. Cependant, les modèles iPhone 17 Pro devraient comporter un module de caméra arrière plus large et un objectif téléphoto amélioré de 48 mégapixels avec un zoom optique jusqu'à 5×, parmi les plus de 15 nouveautés attendues. Apple devrait dévoiler la série iPhone 17 en septembre 2025, probablement le 8 ou le 9 septembre. Il tournera directement sous iOS 26, évidemment.