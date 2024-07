Nous sommes à plus d’un an de l’annonce de la gamme iPhone 17 et pourtant cela ne fait pas peur aux leakers et analystes qui révèlent déjà des informations croustillantes grâce à leurs sources proches des chaînes d’approvisionnement et des partenaires d’Apple. Un récent rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo explique qu’un nouveau modèle d’iPhone 17 va avoir plusieurs nouveautés intéressantes.

Un iPhone 17 se dévoile

L’analyste Ming-Chi Kuo a révélé aujourd’hui des détails très précis sur l’un des futurs iPhone 17, prévu pour l’année prochaine. Ce nouveau modèle ultra-mince semble être une véritable évolution dans la gamme des iPhone, avec plusieurs caractéristiques inédites qui marquent une rupture avec les générations précédentes.



Le design de « l’iPhone 17 ultra-mince » est l’un des points forts de ces fuites. Avec un écran de 6,6 pouces, il conservera exactement la même Dynamic Island que l’iPhone 15 Pro Max. Cette décision indique qu’Apple n’est pas encore prêt à intégrer le Face ID sous l’écran, puisque la présence de la Dynamic Island reste nécessaire. Le rapport précise aussi que le cadre de ce modèle sera en titane-aluminium, mais avec une proportion de titane inférieure à celle des iPhone 15 Pro, ce qui devrait offrir un bon compromis entre robustesse et légèreté.

En termes de performance, l’iPhone 17 ultra-mince sera doté de la puce A19 standard, contrairement aux attentes, il n’y aura pas de puce A19 Pro pour ce modèle. Une autre grande nouveauté est l’intégration de la puce 5G conçue par Apple elle-même, mettant fin à la collaboration avec Qualcomm, qui était le fournisseur unique des modems 5G. Cette transition vers des composants internes permettra non seulement de réduire les coûts de fabrication, mais également de renforcer l’indépendance d’Apple.



Sur le plan de la photographie, l’iPhone 17 Slim se démarquera par une seule caméra arrière, une simplification par rapport aux configurations multi-caméras des modèles actuels. Cela peut indiquer un changement de stratégie d’Apple, l’entreprise pourrait potentiellement mettre davantage l’accent sur la qualité du design et l’optimisation des performances avec un seul capteur plutôt que de multiplier les modules.



Le positionnement exact de cet iPhone 17 ultra-mince au sein de la gamme reste encore incertain, mais il est clair qu’il ne sera pas le modèle haut de gamme.



Pour résumer, voici les nouveautés de cet iPhone 17 qui va « bouleverser » la gamme :

Écran de 6,6 pouces avec Dynamic Island

Puce A19 standard

Intégration de la puce 5G conçue par Apple

Une seule caméra arrière

Cadre en titane-aluminium avec une proportion réduite de titane

Épaisseur réduite au minimum du minimum

L’iPhone 17 ultra-mince pourrait être un produit destiné à ceux qui cherchent un smartphone avec un design innovant et élégant tout en ayant des caractéristiques « raisonnables » pour éviter de faire flamber le prix. En privilégiant un cadre léger et en introduisant des technologies de pointe conçues en interne, Apple mise sur un équilibre entre esthétique et fonctionnalité.



Source