Encore des retards dans le développement de la puce 5G d’Apple

Un accord avec Qualcomm, valable jusqu'en 2026, laisse un répit à Apple pour peaufiner son modem. Cependant, le projet accumule du retard, avec une mise sur le marché repoussée à fin 2025 ou début 2026, ce qui éliminera probablement l’intégration dans les iPhone 16. Les défis techniques sont nombreux en interne chez Apple, cela va de la reprise du travail hérité d'Intel au contournement des brevets de Qualcomm pour éviter les poursuites judiciaires. En plus, l'allocation des ressources d'Apple à divers projets concurrentiels complique davantage le processus de débogage. Actuellement, la puce modem d'Apple est en phase préliminaire de développement et n'est pas encore compatible avec la technologie mmWave. En dépit de ces revers, Apple persiste dans ses efforts pour produire un modem 5G interne, espérant finalement incorporer ce dernier dans un système sur puce pour une indépendance complète vis-à-vis de Qualcomm. Source

Pour le modem 5G dans ses iPhone, Apple s’est donné un objectif, celui de ne plus se fournir chez Qualcomm et créer son propre modem 5G comme cela a lieu en ce moment avec la puce Ax. Cependant, le développement de ce composant (assez spécial) rencontre de grosses difficultés en interne, des retards se sont accumulés selon une récente indiscrétion.

