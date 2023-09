La boîte des iPhone 15 est plus sécurisée pour éviter les faux

Les produits Apple ne sont seulement les plus convoités pendant les soldes, ils font aussi l'objet de nombreuses escroqueries, l'iPhone en tête. Cette année, avec l'iPhone 15, Apple a mis en place un nouveau mécanisme de sécurité basé au niveau de la boîte afin de prouver l'authenticité de l'appareil et aider les gens à ne pas se faire arnaquer lorsqu'ils achètent un iPhone hors des circuits officiels.

À vos lampes à UV

Dans une vidéo publiée sur Weibo et partagée par Majin Bu sur X, on peut apercevoir que les boîtes de l'iPhone 15 (et de l'iPhone 15 pro) comportent des étiquettes et des codes QR qui n'apparaissent que sous la lumière UV. Ces hologrammes aident les clients et même Apple à déterminer si la boîte scellée est authentique ou non.

Bien qu'il s'agisse d'un petit détail, cela pourrait aider certains clients à vérifier l'authenticité d'un iPhone, en tout cas de la boîte. Par exemple, certains vendeurs reconditionnent des appareils usagés ou remis à neuf en les faisant passer pour neufs (nous l'avons récemment vu en France sur les réseaux sociaux), en utilisant parfois même de fausses boîtes qui sont des répliques des boîtes originales fabriquées par Apple. Ces appareils sont ensuite vendus au prix du neuf.



Ce genre de "nouveauté" n'est généralement pas mis en avant par Apple. Bien entendu, si vous achetez un iPhone à quelqu'un d'autre ou dans un magasin inconnu, vous pouvez vérifier s'il s'agit bien d'un appareil neuf :

Vérifiez les détails de la boîte et comparez-les à ceux d'autres boîtes d'iPhone.

Si possible, vérifiez le numéro de série imprimé sur la boîte.

Après avoir acheté l'appareil, ouvrez-le devant le vendeur et vérifiez si les données affichées dans l'application Réglages (telles que le numéro de série et l'IMEI) correspondent à celles qui sont imprimées sur la boîte. Vous pouvez savoir si l'iPhone est neuf, réconditionné ou autre.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

En savoir plus sur les nouveaux iPhone 15

Les nouveaux iPhone 15 sont officiellement disponibles depuis ce matin, une semaine après l'ouverture des précommandes, le 15 septembre.



Vous pouvez acheter l'iPhone 15 sur le site web d'Apple ou sur des revendeurs partenaires tels qu'Amazon avec bientôt des promotions.

