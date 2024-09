Ce faux iPhone 15 Pro Max est bluffant (vidéo)

Vous vous rappelez du faux iPhone 15 Pro Max qu'un utilisateur de Reddit avait reçu à la place du vrai modèle ? Malgré le fait qu'il l'ait commandé chez Apple, une personne mal intentionnée quelque part entre l'entrepôt et la livraison s'est chargée de remplacer l'appareil original par une copie. Tout était à première vue normal, mais une fois le téléphone allumé c'était une autre histoire. Et bien nous avons maintenant droit à une vidéo qui permet de voir de près ce clone.

Une mésaventure rare

L'expérience rapportée par un client nommé "theEdmard" sur le forum américain est aussi rare que rageante. Après avoir commandé le nouvel iPhone le plus cher auprès d'Apple, il a reçu un appareil Android de contrefaçon fonctionnant avec un skin logiciel de type iOS 17. Ce n'était pas un vrai iPhone 15 Pro Max, bien que la ressemblance était frappante.



Ce genre de mésaventure est rarissime, et personne n'a trouvé de véritable explication. Un autre client sur TikTok avait également manifesté son désarroi après une expérience similaire.

Voici un joli faux iPhone 15 Pro Max

Le YouTuber Phone Repair Guru a mis la main sur l'un de ces clones, qui semble être le modèle exact reçu par le malheureux Ed. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce faux a nécessité un gros travail.

De la boîte au téléphone lui-même, la réplique semble parfaite.

C'est d'une précision effrayante ! Jetez un coup d'œil à cette boîte, tout a l'air impeccable. Si je ne savais pas que c'est un faux, je ne le verrais probablement pas.

Même en main, le clone d'iPhone 15 Pro Max est difficile à déceler, tant qu'il reste éteint. Les personnes qui l'ont conçu se sont donné beaucoup de mal, allant même dans les détails mis en avant par Apple :

En fait, on a l'impression que c'est un très bon téléphone. Je veux dire, nous avons les bords incurvés - ils ont arrondi les bords comme le vrai iPhone 15 Pro Max. Il semble également y avoir un bouton d'action, ce à quoi je ne m'attendais pas. Je pensais qu'ils allaient juste être paresseux et mettre un bouton muet [...].

La boîte inclut le câble tressé, ce qui est une autre touche importante. Nous avons également le manuel d'instructions, la broche d'éjection de la carte SIM et l'autocollant du logo Apple. Comme toujours, le téléphone donne l'impression d'être de qualité supérieure, ce qui est assez incroyable - on a l'impression que c'est un téléphone de bonne qualité.

Là où le bas blesse, c'est au niveau de l'écran et de l'appareil photo. Ce sont en même temps les composants les plus chers, avec la puce A17 Pro qu'on ne retrouve évidemment pas ici (c'est une puce MediaTek à la place). Mais bon, il faut saluer le travail du faussaire qui a été jusqu'à rendre le bouton Action utilisable, ainsi que la finition matte du dos.

Pour finir, côté logiciel, les personnes qui reçoivent ce clone ont même le droit au logo Apple au démarrage, puis au traditionnel "Bonjour", sans oublier le numéro de série d'un vrai iPhone 15 Pro Max dans les réglages. Fou.



Si vous vous demandez combien coûte ce type d'appareils sous Android, sachez que notre confrère l'a acheté 220 $. Se donner autant de mal pour arnaquer les gens parait incroyable...



PS : l'iPhone 15 Pro Max, le vrai, est enfin disponible en stock avec une livraison en un jour ouvré sur Amazon.

