Il commande un iPhone 15 Pro Max auprès d'Apple, il reçoit un clone sous Android

Cette semaine, un utilisateur de Reddit a partagé sa triste expérience après avoir commandé le dernier iPhone 15 Pro Max auprès d'Apple. Oui, celui qui se nomme "theEdmard" sur le forum américain explique avoir reçu un appareil Android de contrefaçon fonctionnant avec une interface Android imitant, autant que faire se peut, iOS 17. Alors qu'en France, on voit de plus en plus de vol lors des livraisons Amazon et Chronopost, le procédé est encore plus vicieux.

Un téléphone Android au prix fort

Prénommé Ed, cet anglais a beau avoir commandé son iPhone 15 Pro Max directement auprès d'Apple, lorsqu'il a ouvert la boîte, il s'est rapidement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le téléphone était dans une boîte visiblement déjà ouverte (et abimée). Pire, l'écran était recouvert d'un film de protection, ce qui n'est pas normal pour un nouvel iPhone. Apple ne donne aucun accessoire, à part le câble obligatoire. En l'allumant, il a immédiatement compris qu'il venait d'être victime d'une arnaque.

Lorsque je l'ai allumé, j'ai remarqué que l'écran ne fonctionnait pas correctement. Il éclaire la zone noire d'une manière qui n'est clairement pas OLED, et le bas de l'écran a un 'menton', ce qui suggère que ce n'est pas correct pour le téléphone.

Il décrit également le processus d'installation initial, avec quelques surprises :

Une fois allumé, j'ai été accueilli par un processus d'installation très médiocre et j'ai immédiatement remarqué qu'il s'agissait d'un appareil Android dans une peau. Cela a peut-être convaincu mon grand-père, mais je m'en suis rendu compte très rapidement (surtout lorsque j'ai vu des toasts Android apparaître dans certains cas).

J'ai réussi à passer tous les écrans de configuration et à entrer dans le téléphone. Il y a déjà Facebook, Youtube et Tiktok d'installés, le système d'exploitation est défaillant et horrible, l'appareil photo ressemble à un diaporama et plante si vous essayez d'utiliser n'importe quel élément de l'interface utilisateur à l'écran.

De toute évidence, il ne s'agissait pas d'un iPhone 15 Pro Max mais d'un téléphone Android déguisé. Pourtant, notre pauvre client affirme sur Reddit que le numéro de suivi figurant sur la boîte qu'il a reçue correspond même à ce qu'indique le site web d'Apple.



L'iPhone 15 Pro Max de contrefaçon était préinstallé avec des applications telles que YouTube, Facebook et TikTok. Les iPhone, les modèles authentiques, ne sont pas livrés avec des applications préinstallées autres que celles d'Apple. Bien évidemment, l'appareil livré ne propose pas non plus les performances attendues :

Le système d'exploitation est défaillant et horrible, l'appareil photo ressemble à un diaporama et se bloque si vous essayez d'utiliser n'importe quel élément de l'interface utilisateur à l'écran.

Il est clair que l'iPhone 15 Pro Max commandé par Ed a été remplacé par une contrefaçon par quelqu'un avant la livraison. Il a rapidement contacté DPD (Dynamic Parcel Distribution), mais la société a été catégorique.

Ils m'ont assuré que la boîte était correctement scellée, qu'elle n'avait jamais été ouverte ou manipulée, et qu'il ne pouvait donc pas s'agir d'eux.

La victime du jour a ouvert un ticket d'assistance auprès d'Apple, mais la situation n'a pas encore évolué. Ce n'est pas la première fois qu'un client ayant commandé un iPhone 15 reçoit un téléphone Android à la place. Le dernier en date a posté une vidéo sur TikTok... la semaine dernière !

Comment éviter les arnaques ?

Personne n'est à l'abri, donc faites bien attention lorsque vous recevez un colis important. Ouvrez et vérifiez devant le livreur, ne signez rien avant. Et ne mettez pas vos identifiants Apple dans un appareil qui vous met le doute.