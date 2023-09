Rumeur : un rapport affirme qu'Apple reçoit moins de commandes d'iPhone 15 que d'iPhone 14

1 com

Depuis plus d'un an, le marché des smartphones est en grande souffrance, à cause de l'inflation qui touche quasiment tous les pays dans le monde, les expéditions de smartphones sont en chute libre. Si Apple est l'un des rares fabricants à ne pas connaître une tendance à la baisse dans ses ventes, l'entreprise a tout de même souhaité rester modeste avec la gamme iPhone 15. Un récent rapport mentionne qu'Apple reçoit moins de commandes comparées aux iPhone 14.

Peut-on commencer à craindre les ruptures de stock après la précommande ?

Selon un récent rapport, Apple a manifestement réduit ses commandes pour son dernier modèle, par rapport à la génération précédente, l'iPhone 14. Les chiffres font écho à la tendance actuelle du marché des smartphones qui pourrait connaître un ralentissement au second semestre 2023. DigiTimes rapporte qu'il n'y a pas qu'Apple qui agit de la sorte, de nombreux fabricants de smartphones révisent à la baisse leurs attentes de production pour la deuxième moitié de l'année.



L'analyse Luke Lin a expliqué qu'Apple a prévu une commande allant de 80 à 90 millions d'iPhone 15 pour le second semestre 2023, soit une légère baisse par rapport aux commandes de l'iPhone 14 de l'année précédente qui étaient entre 90 à 100 millions d'exemplaires commandés.

Foxconn va devoir partager le gâteau

Alors qu'en 2022, Foxconn s'occupait exclusivement des commandes des modèles Pro, la donne a changé cette année. Une part de la production a été confiée à Luxshare et une autre à Pegatron. Même si Foxconn semble avoir perdu une partie de la production spécifique des modèles Pro, sa part totale de production d'iPhone 15 a augmenté.



L'analyste a également parlé de la grille tarifaire des iPhone 15, Luke Lin estime que les iPhone 15 devraient garder des prix stables. En revanche, il se pourrait que nous observions une hausse des prix pour les versions Pro, ces augmentations sont liées à des améliorations matérielles, notamment le passage de l'acier inoxydable au titane pour certains composants et l'introduction d'un objectif périscope pour le modèle Pro Max.