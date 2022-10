Apple réduit très fortement les commandes d'iPhone 14 Plus

C'était dans l'air du temps, Apple a bel et bien décidé de réduire les commandes des iPhone 14 Plus auprès des partenaires de la chaîne d'approvisionnement après les faibles ventes depuis le lancement du plus modèle de base, rapporte DigiTimes. Une information qui confirme celle d'hier qui évoquait une production de l'iPhone 14 Plus à l'arrêt.

Une réduction de 40% de la production d'iPhone 14 Plus

Selon le rapport, plusieurs fabricants de chaînes d'approvisionnement et opérateurs de canaux ont confirmé avoir reçu une notification d'Apple leur demandant de réduire la production de l'iPhone 14 Plus d'environ 40 %, un chiffre énorme qui témoigne du bide total de la stratégie du constructeur pour des modèles toujours plus grands et plus chers. Apple abandonne ainsi une grande partie de la production des modèles de base pour fabriquer davantage d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max, comme le suggère l'augmentation des expéditions de composants.

Malgré de meilleures ventes pour le nouvel iPhone 14 Plus en Chine par rapport à l'iPhone 13 mini de l'année dernière, les expéditions sur les autres marchés sont restées faibles, ce qui a amené Apple à ajuster les ratios d'expédition pour les différents modèles 2022. En conséquence, les sources de DigiTimes ont indiqué que les expéditions totales de l'iPhone 14 Plus seront probablement revues à la baisse à environ 10 millions d'unités pour cette année. Pour mémoire, Apple avait écarté l'iPhone 14 Mini car les "mini" précédents n'avaient pas dépassé les 10 millions de ventes.



L'analyste Ming-Chi Kuo a récemment déclaré que la stratégie de segmentation des produits d'Apple pour les modèles standard avait échoué cette année, suite à des précommandes de l'iPhone 14 Plus moins bonnes que celles de l'iPhone SE de troisième génération et de l'iPhone 13 mini.



Malgré la baisse des commandes, les expéditions totales de la gamme iPhone 14 en 2022 se maintiendront probablement à 85-90 millions d'unités, bien aidé par les iPhone 14 Pro / Pro Max.