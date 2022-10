La production de l'iPhone 14 Plus est arrêtée suite à une demande trop faible

C'est une nouvelle situation à laquelle est confrontée Apple cette année, l'entreprise a fait le choix de n'apporter quasiment aucune nouveauté majeure sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, cela a été fait exprès pour que les clients se rapprochent des modèles Pro. Cependant, la technique marche tellement bien qu'Apple est obligé aujourd'hui de réévaluer la production de l'iPhone 14 Plus afin de ne pas "surproduire" !

Les ventes de l'iPhone 14 Plus déçoivent

On pouvait penser que l'iPhone 14 Plus allait mieux fonctionner que l'iPhone 14, c'était le premier modèle d'iPhone qui apportait un écran de 6,7 pouces sans l'étiquette "Pro". Visiblement, c'est un échec. Selon un récent rapport de The Information, Apple vient de prendre la décision de mettre en pause la production de l'iPhone 14 Plus pour réévaluer les demandes pour le produit, ce que veut éviter le géant californien, c'est de trop produire et se retrouver avec un stock trop important.



Cette stratégie est très rare, elle a été utilisée il y a peu avec les versions mini des précédentes gammes d'iPhone, des modèles qui n'ont pas rencontré le succès espéré à cause de la taille de l'écran.

Une réduction de la production de l'iPhone 14 Plus jusqu'à 90%

Selon The Information, Apple ne serait pas certain que la demande pour l'iPhone 14 avec un écran plus grand soit suffisante. Apple aurait exigé à au moins un assembleur de "suspendre immédiatement la fabrication" de l'iPhone 14 Plus, selon des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, comme le rapporte Wayne Ma. Deux fournisseurs d'Apple réduisent leur production de 70% et 90% respectivement.



Toujours d'après le rapport, cette mauvaise nouvelle pour l'iPhone 14 Plus ne démotiverait pas la firme de Cupertino pour la gamme iPhone 15, l'entreprise devrait maintenir l'iPhone 15 Plus dans son catalogue. Toutefois, on espère que ce que vit Apple avec l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus qui affichent des ventes largement en dessous des attentes, permettra d'ouvrir les yeux des dirigeants sur la nécessité de proposer de vraies nouveautés et pas seulement quelques améliorations comme la puce A15 Bionic légèrement meilleure plutôt qu'inclure directement la puce A16.



Dans la gamme supérieure des iPhone, l'iPhone 14 Plus représente une nouvelle classe de prix, prenant la place de l'iPhone 13 mini, qui a été une grande déception malgré ses 200 euros de moins. Après les ventes médiocres de l'iPhone 12 mini, Apple a décidé de promouvoir un modèle plus grand, bien avant d'annoncer l'iPhone 14 Plus.