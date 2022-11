La demande est toujours faible pour l'iPhone 14 Plus

Les ventes de l'iPhone 14 Plus ne décollent toujours pas, mais les expéditions globales de l'iPhone 14 dépassent la gamme de l'année dernière, l'iPhone 13. De nouvelles données partagées par Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, montrent que les expéditions de dalles pour l'iPhone 14 Plus devraient être "proches de 0 en décembre".

Une production morte pour l'iPhone 14 Plus

Selon le spécialiste, les achats d'écrans d'Apple au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour l'iPhone 14 en 2022 sont en passe d'être en hausse de 10% par rapport à la gamme d'iPhone 13 en 2021.

Comme les données précédentes l'ont montré, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max surpassent les ventes de leurs prédécesseurs, les iPhone 13 Pro et Pro Max. Cela entraîne également une augmentation du prix de vente moyen, une mesure sur laquelle Apple s'appuie fortement lorsqu'elle communique ses résultats aux investisseurs.

À noter que les livraisons de panneaux Plus devraient être proches de 0 en décembre, car la demande stagne pour ce modèle.



Les achats de panneaux de la série iPhone 14 pour 2022 semblent maintenant être en hausse de 10 % par rapport aux achats de la série iPhone 13 pour 2021, malgré une baisse de 9 % du marché des smartphones. L'ASP mixte de ces appareils est également en hausse de 10 %, le 14 Pro/Pro Max représentant une part de 64 % contre 51 % pour le 13 Pro/Max.

Si la hausse de 10% au global est une bonne nouvelle pour Apple, en revanche la production à l'arrêt de l'iPhone 14 Plus, déjà annoncée il y a quelques temps, montre que son pari d'abandonner l'iPhone 14 mini est loin d'être réussi. Nous avions même milité pour le retour de l'iPhone 15 mini.



Malgré ces résultats plus que mitigés, Apple prévoirait toujours un iPhone 15 Plus l'an prochain, et non pas un iPhone 15 mini qui est pourtant demandé par les clients, comme vu dans une étude hier.



Rappelons enfin qu'Apple a récemment publié une (rare) mise à jour à l'intention des investisseurs et des consommateurs, avertissant que les restrictions COVID-19 en cours en Chine auront un impact majeur sur la disponibilité de l'iPhone 14 Pro.