Qu'est-ce que veulent les clients Apple pour l'iPhone 15 ? Une enquête révèle tout !

Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont un gigantesque succès, un engouement qu'on ne retrouve pas du côté des iPhone 14 et iPhone 14 Plus qui ont un peu plus de mal à trouver de nouveaux propriétaires. Afin de comprendre ce que veulent vraiment les consommateurs pour les modèles "non Pro", une enquête s'est intéressée aux caractéristiques et fonctionnalités qui pourraient convaincre les clients à passer à l'iPhone 15 dès sa sortie !

La gamme iPhone 14 est sortie récemment et les enquêtes comme celle de SellCell s'intéressent déjà à la génération suivante des iPhone. Plus de 2 500 utilisateurs d'iPhone aux États-Unis ont été interrogés par SellCell pour obtenir des statistiques précises sur les attentes autour de l'iPhone 15.



Selon 32,5% des retours, les modèles d'iPhone 15 pourraient attirer les consommateurs si Apple proposait un nouveau design avec par exemple une face avant et arrière complètement revu. Dans les réponses, on ressent que les clients veulent du changement et commence à être frustré d'avoir un iPhone de dernière génération qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux iPhone des années précédentes.

Parmi les réactions, on retrouve 30,3% de clients Apple qui souhaitent de nouveaux coloris pour l'iPhone 15, peut-être des coloris qui se rapprocheraient plus de ce qu'on peut avoir sur les iPhone Pro.

28,8% des personnes interrogées désirent absolument un changement de politique sur les d'accessoires comme les EarPods et un adaptateur secteur qui ne sont plus inclus dans le packaging avec les iPhone.

23,6% des sondés souhaitent un zoom périscope. Beaucoup des personnes qui ont participé espèrent un zoom plus performant dans un avenir proche. Il faut dire qu'Apple a un certain retard dans ce secteur face à certains de ses concurrents.

8,5% des sondés désirent qu'Apple fasse revenir une version "mini" de l'iPhone 15. Malheureusement, il y a peu de chances que ce soit le cas étant donné que la firme de Cupertino a écarté cette version à cause des faibles ventes.

L'iPhone, la star des fêtes de fin d'année

SellCell s'est aussi penché sur l'intention d'achat des consommateurs pour cette fin d'année, comme tous les ans, c'est l'iPhone qui est le leader sur la liste des cadeaux de Noël.

37,4% des personnes interrogées s'attendent à en recevoir un pour Noël, pas forcément la dernière génération, mais juste un iPhone.

Avec 18,7% des répondants, les AirPods arrivent en deuxième position, suivis par l'Apple Watch avec 16,3%

des répondants, les AirPods arrivent en deuxième position, suivis par l'Apple Watch avec Seulement 2,9% des clients Apple ont répondu qu'ils étaient intéressés pour acheter un HomePod mini pour Noël, c'est LE produit qui réalise le plus gros bide dans le catalogue d'Apple. Cela peut s'expliquer par la performance toujours décevante de Siri face à un Alexa ou Google Assistant capable de répondre à largement plus de questions !

13,6% des répondants à la question de savoir s'ils avaient l'intention de passer à un modèle d'iPhone 14 ont déclaré qu'ils l'avaient déjà fait. 29,7% ont déclaré qu'ils avaient toujours l'intention de le faire prochainement. Parmi les 56,7% qui n'avaient pas l'intention de passer à un modèle supérieur, 45,3 % ont déclaré qu'ils continueraient à utiliser leur appareil actuel plus longtemps et 5,1% ont affirmé qu'ils attendraient l'introduction de la série iPhone 15 à la rentrée de 2023.



Cette volonté flagrante de vouloir prolonger l'utilisation de son iPhone actuel peut s'expliquer par l'inflation, énormément de consommateurs font plus attention à leur budget et privilégient les dépenses sur les produits vraiment indispensables du quotidien.