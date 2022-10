L'iPhone et les AirPods vont passer à l'USB-C en 2024, la loi de l'UE vient d'être adoptée

Dans le but de réduire les déchets électroniques, l'UE vient de faire voter une loi qui oblige les fabricants de smartphones, de tablettes, d'appareils photo et d'écouteurs sans fil à inclure l'USB-C pour la recharge à partir de 2024. Une loi qui s'étendra au secteur des ordinateurs dès 2026.

Apple : la cible numéro un

C'était annoncé et voilà maintenant que c'est officiel. En ce mardi 4 octobre 2022, l'Union européenne vient d'adopter le projet de loi qui ordonne aux fabricants de nombreux appareils électroniques d'utiliser obligatoirement un port USB-C pour la recharge. Un projet de loi qui a fait l'unanimité avec 602 votes positifs contre treize négatifs et huit abstentions.



Les smartphones sont bien évidemment concernés par cette mesure et cela ne risque pas d'arranger les affaires d'Apple. Comme vous le savez, avec le Lightning, l'iPhone est le seul smartphone à ne pas utiliser l'USB-C en 2022.



À partir de 2024, le géant américain n'aura plus le choix s'il veut continuer à vendre des iPhone sur notre territoire. Les rumeurs évoquent un iPhone 15 avec port USB-C pour septembre 2023, en même temps, Apple n'a plus trop le choix.



Pour rappel, cette loi est européenne, ce qui signifie qu'aux États-Unis et sur d'autres continents, le Lightning peut continuer d'être implanté dans l'iPhone. Hâte de voir comment la marque va procéder, mais espérons que ce ne soit pas une nouvelle fois les consommateurs qui en payent le prix fort derrière.

L'affaire ne s'arrête pas là, car les écouteurs sont également concernés. Une fois de plus, c'est Apple qui est le plus visé et surtout le plus touché par cette nouvelle loi. Sur le marché depuis seulement dix jours, les AirPods Pro 2 n'ont toujours pas le droit à l'USB-C.



Concrètement, les prochaines générations de AirPods, à savoir les AirPods 4 et les AirPods Pro 3 devraient, comme l'iPhone, passer à l'USB-C. Ce n'est pas fini !



Dès 2026, ce sont tous les ordinateurs vendus dans l'UE qui devront utiliser la recharge par USB-C. Une nouvelle norme qui devra être respectée sous peine de payer une amende plutôt salée.

La charge sans fil est aussi évoquée

Enfin, on apprend que les petits appareils comme les montres connectées, traqueurs pour la santé et autres équipements sportifs sont exemptés et peuvent se recharger autrement.



Néanmoins, l'UE précise que le projet de loi sera amené à évoluer dans le futur. Pour la recharge sans fil par exemple, il pourrait être obligatoire pour toute entreprise de répondre à des normes spécifiques et communes afin d'éviter d'enfermer le consommateur dans une case. Une autre affaire à suivre.



Extrait du communiqué :