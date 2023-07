Apple vient de demander à ses fournisseurs de passer aux écrans d'iPhone sans cadre

Depuis l'iPhone X, Apple a abandonné les grosses bordures en haut et en bas de l'écran, un soulagement pour les utilisateurs qui peuvent profiter d'un plus grand écran et d'iPhone avec un style plus moderne. Toutefois, il y a toujours un cadre fin autour de l'écran, nous ne sommes pas encore au "plein écran", mais qu'on se rassure, c'est bientôt terminé... Apple aurait fait hier une demande spéciale à ses fournisseurs Samsung Display et LG Display.

Vers un écran sans cadre ?

Apple aspire à repousser les limites de l'innovation dans l'industrie des smartphones en prévoyant un futur iPhone doté d'un écran plus grand et sans bordure. Pour réaliser cette ambition, l'entreprise a sollicité ses fournisseurs pour qu'ils conçoivent un écran dénué de bordure. Cette démarche marque une évolution significative après l'introduction de l'écran bord à bord dans l'iPhone X. Ce modèle a notablement augmenté la superficie de l'écran et a redéfini l'esthétique de l'iPhone, rendant possible une plus grande immersion dans le contenu affiché.



Les fournisseurs sollicités pour cette tâche audacieuse sont (sans surprise) Samsung Display et LG Display, deux acteurs majeurs de l'industrie des écrans pour smartphones. Ils ont été invités par Apple à concevoir un écran OLED sans bordure avant, un défi de taille qui nécessitera des innovations techniques considérables.

En parallèle de cette demande, Apple cherche à apporter des améliorations aux technologies d'encapsulation à couche mince (TFE) et de caméra sous l'écran (UPC), tout en essayant de sécuriser davantage l'espace d'antenne sur le dessus du smartphone.



En réponse à l'appel d'Apple, Samsung et LG ont tous deux commencé à travailler sur les écrans OLED sans bordure. Cependant, Apple a expressément rejeté l'approche de l'écran incurvé adoptée par Samsung et d'autres concurrents, en raison des problèmes de distorsion optique et de vulnérabilité aux chocs externes.



La création d'un écran plat sans bordure présente des défis techniques considérables. Il s'agit notamment de la réduction de l'épaisseur de l'encapsulation du film extérieur et de la gestion des limitations liées à la technologie UPC, en particulier la difficulté à dissimuler des composants tels que l'appareil photo. Le rendu du TFE plus mince est une tâche complexe en raison de sa composition. Il s'agit d'un mélange de films organiques et inorganiques qui rend le blocage de l'humidité et l'augmentation de la flexibilité du film plus délicat. De plus, un processus TFE plus mince rend plus difficile l'ajout d'électrodes tactiles, essentielles au fonctionnement de ces écrans.



Il n'est pas encore clair quand Apple commencera à intégrer ces écrans sans bordure dans ses produits. Le développement de cette technologie pourrait prendre plusieurs années de développement, compte tenu de la complexité des défis techniques.



