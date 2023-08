iPhone SE 4 : les fournisseurs veulent tous des commandes d'écrans de la part d'Apple

Quand on est fournisseur d'écrans pour smartphone et qu'on a Apple comme client, le chiffre d'affaires est généralement assuré pour l'année, car les commandes du géant californien sont tellement nombreuses que les usines tournent à plein régime. Pour la prochaine génération d'iPhone SE prévue pour 2024, Apple devrait accorder sa confiance au chinois BOE, toutefois, un autre fournisseur souhaite à tout prix capter l'attention d'Apple.

Tianma souhaite signer un contrat avec Apple pour les écrans des iPhone SE 4

Depuis que les rumeurs circulent sur internet à propos de l'iPhone SE de quatrième génération, l'industrie est en effervescence. Une chose est claire : les fournisseurs, y compris la société Tianma, se ruent pour obtenir les prestigieuses commandes d'Apple, notamment pour les écrans AMOLED destinés à ce nouveau smartphone.



Tianma est en course pour se positionner comme l'un des principaux acteurs dans la fourniture de ces écrans OLED. Sa capacité à répondre aux exigences de qualité d'Apple, combinée à sa compétitivité en matière de coûts, pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Pour le moment, Tianma n'est pas considéré comme un fournisseur principal par Apple, mais plutôt un fournisseur de "renfort".

BOE devrait avoir la majorité des commandes d'écrans d'iPhone SE 4

Il ne faut pas écarter BOE, l'un des plus grands fabricants d'écrans OLED. Cette entreprise chinoise, forte de son expérience et de sa présence dominante sur le marché, est susceptible de recevoir la majorité des commandes d'Apple pour les écrans de l'iPhone SE de quatrième génération.



Conscient de l'importance de cet approvisionnement, le personnel d'Apple a pris les devants en visitant plusieurs usines de panneaux OLED en Chine au cours du premier semestre 2023. Ces examens, directement liées à l'approvisionnement pour l'iPhone SE, soulignent la priorité que la firme de Cupertino accorde à la qualité et à la fiabilité de ses fournisseurs.

Les révélations de Kuo sur l'iPhone SE 4

Ming-Chi Kuo, l'analyste réputé pour ses prévisions précises concernant les produits Apple, a fourni des détails croustillants sur ce futur smartphone. Selon lui, l'iPhone SE 4 sera doté d'un écran OLED de 6,1 pouces. Ce design serait similaire à celui de l'iPhone 14, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent s'attendre à un appareil à la fois moderne et performant. De plus, il est fort possible que ce nouveau modèle intègre le modem 5G personnalisé d'Apple, ce qui le rendrait compatible avec les vitesses de connexion les plus rapides disponibles actuellement.

D'après les prévisions de Kuo, l'iPhone SE 4 ne sera pas lancé avant 2025.



