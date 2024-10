Apple annonce une meilleure prise en charge des batteries et écrans tiers sur iPhone

Dans le cadre du service après-vente pour les iPhone, Apple a historiquement privilégié l’utilisation d’écrans et de batteries installés par ses propres techniciens et dans ses Apple Stores. Toutefois, l'entreprise doit désormais également accepter les réparations effectuées par des prestataires tiers. Cette ouverture répond principalement aux exigences des réglementations internationales sur le droit à la réparation, qui visent à offrir plus de choix et de flexibilité aux consommateurs. Si Apple n'a pas de problème avec cette approche, l'entreprise exprime un souhait de vouloir améliorer la prise en charge des batteries et écrans tiers.

Apple annonce des changements à venir

Apple a publié aujourd'hui un grand PDF détaillant de nouvelles directives visant à améliorer la réparation et la durabilité de ses appareils. À compter de 2024, les utilisateurs d'iPhone bénéficieront d'une prise en charge améliorée pour les écrans et batteries tiers installés par d'autres réparateurs que ceux d'Apple.



L'une des avancées majeures concerne les écrans tiers. Dès la fin de l'année, la fonctionnalité True Tone (qui ajuste automatiquement la couleur de l'écran en fonction de la lumière ambiante pour une expérience visuelle optimale) sera compatible avec les écrans de remplacement tiers. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité était désactivée sur les écrans non officiels en raison des exigences strictes en matière d'étalonnage. Désormais, les utilisateurs pourront activer ou désactiver True Tone directement depuis les réglages de leur iPhone, même si l'écran a été remplacé par un modèle non certifié par Apple.

Des améliorations pour les batteries non officielles

Apple prévoit également d'améliorer la gestion des batteries de remplacement tiers. À partir de 2024, les iPhone afficheront des informations détaillées sur l'état des batteries non officielles, y compris la capacité maximale et le nombre de cycles de recharge. Actuellement, ces données ne sont pas disponibles pour les batteries de remplacement non certifiées, car Apple ne peut pas garantir leur précision. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs de mieux surveiller et gérer l'état de leur batterie, même si elle provient d'un fournisseur tiers.



À travers cette initiative, Apple souhaite répondre à un problème un peu trop fréquent dans le remplacement des batteries :

Une analyse interne d'Apple a révélé que certaines batteries tierces vendues comme neuves sont en fait d'occasion, avec des mesures de santé de la batterie manipulées pour apparaître comme neuves. Dans le but d'améliorer la prise en charge des batteries tierces, à partir de 2024, Apple affichera les mesures de santé de la batterie avec une notification indiquant qu'Apple ne peut pas vérifier les informations présentées.

Ces nouvelles fonctionnalités seront intégrées dans les mises à jour d'iOS 18 prévues pour 2024. Bien qu'Apple n'ait pas encore communiqué de date précise pour ces mises à jour, ces changements devraient enrichir considérablement la flexibilité et la commodité des réparations d'iPhone, tout en promouvant une utilisation plus durable des appareils.



Avec ces nouvelles mesures, Apple montre sa volonté d'adapter sa stratégie pour répondre aux besoins croissants de ses utilisateurs. En facilitant l'utilisation de pièces de rechange tiers, Apple encourage une approche plus ouverte et accessible de la réparation des iPhone. Ces initiatives devraient faire plaisir aux régulateurs du monde entier qui insistaient pour qu'Apple propose une nouvelle stratégie de réparation, plus élargie et plus transparente.



