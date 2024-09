L'application Téléphone d'iOS 18 supporte le T9 !

C'était un temps qu'on croyait révolu depuis le tout premier iPhone, soit 2007. Dix-sept ans plus tard, la numérotation T9, ou texte sur 9 touches, est de retour grâce à iOS 18 !

Le retour du T9

Cette technologie de texte prédictif apparue à la fin des années 90 pour faciliter la saisie de SMS sur des appareils aux options de saisie limitées. Chaque touche numérique (2-9) d'un clavier T9 est associée à une série de lettres. Par exemple, la touche "2" correspond à "ABC", "3" à "DEF", etc. Pour sélectionner la bonne lettre, il fallait alors taper 1, 2 ou 3 fois sur la même touche.

iOS imite Android

Alors que les smartphones Android disposent de cette fonctionnalité depuis quelques années, Apple a enfin ajouté la prise en charge de la numérotation T9 à l'application Téléphone dans la bêta d'iOS 18. Sur l'écran de saisie des numéros de téléphone, vous pouvez désormais taper le nom d'un contact à l'aide du pavé numérique et les contacts correspondants apparaîtront au-dessus du pavé.



Lorsque vous appuyez sur une touche, l'algorithme du T9 ne se contente pas de prendre en compte les lettres individuelles que vous entrez, mais prédit le mot le plus probable que vous essayez de taper. Pour aller encore plus loin, iOS 18 analyse les combinaisons de lettres possibles pour filtrer les résultats parmi vos contacts, sans vous demandez d'appuyer 1, 2 ou 3 fois pour la bonne lettre.



Pour faire apparaître le numéro de votre père, par exemple, vous devez taper 7-2-7-2 (P-A-P-A) ou bien Clément, vous devez saisir 2-5-3-6-3-6-8 (C-L-E-M-E-N-T).



La meilleure correspondance apparaît en premier au-dessus du clavier, et un tap sur le nom de la personne l'appelle. S'il y a plusieurs correspondances possibles dans vos contacts, elles peuvent être affichées sous forme de liste en appuyant sur "X autres contacts..." sous la première ligne. Plus besoin de passer par l'onglet Contacts pour trouver le numéro de quelqu'un en tapant son nom. Bref, le mieux est de tester par vous-même.

En outre, lorsque vous tapez un nouveau numéro sur le clavier dans iOS 18, deux options vous sont désormais proposées pour l'ajouter à vos contacts. Dans iOS 17, une seule option "Ajouter un numéro" apparaît au-dessus du clavier, alors que dans iOS 18, un nouveau bouton situé dans le coin supérieur gauche affiche "Créer un nouveau contact" et "Ajouter à un contact existant". Pratique !



Rappelons que les français ont désormais droit à la transcription automatique des messages vocaux. Sans oublier l'enregistrement des appels.

Comment installer iOS 18 ?

iOS 18 est actuellement en version bêta pour les développeurs, et une version bêta publique suivra en juillet. La mise à jour finale devrait être diffusée en septembre, avec la gamme iPhone 16. Pour la tester avant les autres, consultez notre dossier pour installer la bêta d'iOS 18.