L'application Shazam supporte la musique tactile d'iOS 18

Shazam, propriété d'Apple, a publié une version mise à jour de l'application qui prend en charge la nouvelle fonctionnalité Musique Tactile d'iOS 18, aussi appelée Music Haptics par Apple.



Lorsque cette fonction est activée, le moteur Taptic de l'iPhone tapote et vibre en fonction du son d'une chanson diffusée dans Apple Music, Apple Music Classical et maintenant Shazam.

Shazam est plus accessible

Comme aperçu lors de l'officialisation des nouveautés d'accessibilité d'iOS 18, avant la présentation de la WWDC 24, la musique tactile permet aux malentendants de profiter du rythme des chansons.

Pour cela, il faut donc un appareil à jour, mais ce n'est pas tout. Les conditions sont assez particulières puisqu'il faut que l'appareil soit connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire (pour télécharger le profil sonore associé). En outre, l'iPhone 12 minimum est requis, ce qui peut paraître étrange étant donné que tous les iPhone sont équipés d'un moteur haptique depuis l'iPhone 7. Sauf que ce composant a évolué avec le temps, permettant des vibrations plus fines et plus diverses. À noter que l'iPhone SE n'est pas pris en charge, même le dernier modèle de 2022.



La musique tactile peut être activée dans l'app Réglages sous Accessibilité > Musique tactile. Un bouton « Lire l’échantillon » permet de comprendre comment cela fonctionne. Il existe aussi un réglage pour l’activer rapidement depuis le centre de contrôle.

Apple possède Shazam

Apple a acquis Shazam fin 2017, et a progressivement rapproché l'app d'Apple Music depuis, en proposant des essais du service de streaming via l'app et la possibilité de synchroniser les Shazams directement avec Apple Music. D'ailleurs, la nouveauté du jour ne fonctionne pas dans Shazam pour les chansons liées via Spotify.



Shazam peut être téléchargé gratuitement sur l'App Store. Même si Shazam n'est pas installé sur votre iPhone, iOS 18 prend en charge la reconnaissance musicale, qui est un bouton optionnel pouvant être ajouté au centre de contrôle depuis 2020.

Télécharger l'app gratuite Shazam: Identifier la musique