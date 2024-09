L’application Obscura se met à jour pour les iPhone 16 et iOS 18

À chaque lancement d’iPhone et de nouvelle mise à jour d’iOS, les développeurs doivent parfois mettre à jour leur application afin de s’adapter aux nouveautés Apple. C’est précisément ce que vient de faire l’application Obscura, le développeur a déployé une nouvelle mise à jour sur l’App Store, voici ce qui change !

Obscura se met à jour

Obscura est une application de photographie reconnue pour offrir un contrôle manuel précis sur des paramètres photos essentiels tels que l’exposition, la mise au point et la balance des blancs. Son interface intuitive permet aux utilisateurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels, de prendre des clichés d’une grande qualité tout en profitant d’outils d’édition avancés. Obscura se démarque aussi par sa gestion fluide des fichiers RAW, ce qui en fait un choix privilégié pour ceux qui cherchent à peaufiner leurs photos avec un maximum de flexibilité.



Avec la sortie d’iOS 18 et des iPhone 16, Obscura bénéficie d’une mise à jour majeure qui exploite pleinement les nouvelles fonctionnalités. L’une des avancées les plus intéressantes est l’intégration d’Obscura à l’écran de verrouillage, une fonctionnalité permise par la nouvelle API d’iOS 18. Désormais, les utilisateurs peuvent remplacer l’application Appareil photo par défaut par Obscura et accéder instantanément à l’application sans avoir besoin de s’authentifier via Face ID, cela permet de capturer des moments spontanés.

Support du bouton Camera Control sur iPhone 16

Obscura tire également parti du nouveau bouton Camera Control qui se trouve sur les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro fraîchement commercialisé. En configurant Obscura sur le bouton Camera Control, les propriétaires des iPhone 16 pourront contrôler des fonctions essentielles comme le zoom, l’exposition, la mise au point, les filtres et les formats d’image, ce qui va offrir une expérience encore plus fluide et personnalisée.

Nouvelle fonctionnalité de reconnaissance des QR codes

Autre ajout intéressant de cette mise à jour : la reconnaissance des QR codes. Cette fonctionnalité renforce encore les capacités polyvalentes d’Obscura, permettant aux utilisateurs de scanner des QR codes directement depuis l’application, sans avoir à basculer vers d’autres outils.



Grâce à cette mise à jour, Obscura s’adapte parfaitement aux innovations apportées par la mise à jour iOS 18 et les iPhone 16. En offrant un accès rapide à partir de l’écran de verrouillage et en exploitant le nouveau bouton Camera Control, Obscura devient encore plus indispensable pour les photographes qui passent par des applications tierces, car ils souhaitent une expérience optimale.



Télécharger l'app gratuite Obscura — Appareil Photo Pro