Roadstr : Louez une belle voiture avec l'application iPhone

Imaginez pouvoir conduire une Porsche, une Alpine, une Mustang ou encore une Tesla près de chez vous, quelques heures seulement après avoir décidé de vous offrir ce plaisir. Avec Roadstr, c'est possible depuis son iPhone. Après quelques années à faire la joie des fans d'automobile via son site Internet, l'entreprise a lancé sa première application iPhone dédiée à la location de voitures d’exception entre particuliers et professionnels.

Roadstr a déjà fait ses preuves

Récemment, nous avons testé ce service innovant et réservé une petite sportive en un temps record. Le processus était d’une simplicité déconcertante : il suffit de contacter le propriétaire du modèle convoité, de vérifier sa disponibilité, de payer en ligne et d’envoyer une photo de son permis. Quelques heures plus tard, nous étions au volant, prêts à vivre une expérience mémorable. Seul hic, tout a été fait depuis le site web, certes sur un iPhone, mais dans une expérience en léger retrait par rapport aux standards de 2025. Des services comme GetAround - ex Drivy - (le plus proche concurrent) ou Virtuo étant depuis longtemps présents sur les stores.

Une app plus rapide

Désormais disponible sur l’App Store, l'app Roadstr entend bien faciliter l’accès aux voitures de sport, classiques et premium partout en France. Que ce soit pour un road trip improvisé, un mariage ou une escapade de week-end, l’application propose plus de 5 000 véhicules – des très recherchées BMW aux Audi en passant par des modèles iconiques. L’interface, fluide et intuitive, permet de trouver encore plus rapidement la perle en filtrant par marque, modèle, prix ou localisation. Une messagerie intégrée facilite les échanges directs avec les propriétaires, ajoutant une touche humaine et rassurante à l’expérience, tandis que le paiement sécurisé et l’assurance restent évidemment d'actualité pour la tranquillité d’esprit. Le paiement en 4 fois sans frais est possible via PayPal.

Si pour les locataires, Roadstr est enfantin, pour les propriétaires, qu'ils soient particuliers ou professionnels, il est également élémentaire de rentabiliser leur véhicule, avec une gestion claire des demandes et une couverture assurée. Tout se fait en quelques tapotements, l'argent étant ensuite viré (moins la commission de Roadstr) sur le compte. En revanche, cette section n'est pas encore ouverte dans l'app, l'utilisateur étant invité à se rendre sur le site. On note également quelques petits défauts de jeunesse dans l'interface, comme le fait de devoir taper à chaque lancement sur "c'est parti" ou bien les vues de filtres qui sont "scrollables" verticalement pour rien.



Mais son plus grand atout reste les notifications en temps réel, pour ne rien manquer lors de vos envies de location. Le tout est complété par un support client réactif. Nous avions eu des réponses dans la journée, même quand il s'agissait de se plaindre du manque d'application iPhone !



Téléchargez Roadstr dès aujourd’hui et dites-nous de quel bolide vous avez prévu de prendre le volant.

Télécharger l'app gratuite Roadstr