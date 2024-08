L'application Tesla ouvre la voiture avec l'ultra large bande de l'iPhone

La dernière version de l'application Tesla ajoute discrètement le support des puces Ultra Wideband (UWB) afin d'améliorer le fonctionnement de la fonction "Phone Key" intégrée dans l'application du constructeur. Les propriétaires des célèbres véhicules électriques peuvent dès lors utiliser leur iPhone pour verrouiller et déverrouiller leur véhicule sans clé physique, comme avec CarKey d'Apple.

Tesla adopte l'UWB

S'il était déjà possible d'ouvrir sa voiture avec l'application Tesla, la prise en charge de l'Ultra Wideband offre des capacités de suivi plus précises que le Bluetooth. Notamment, l'UWB reconnait immédiatement un iPhone se trouvant à proximité d'un véhicule pour le déverrouiller ou le verrouiller au moment opportun.



Apple utilise l'UWB dans ses iPhone (puces U1 et U2) pour permettre sa fonction de recherche de précision pour les AirTags, mais aussi avec plusieurs constructeurs pour CarKey comme BMW, Mercedes, Kia et autre Lotus.

La technologie à bande ultra-large (UWB) est désormais disponible pour Phone Key. Ainsi, votre véhicule et la clé téléphonique peuvent communiquer avec une plus grande précision pour verrouiller, déverrouiller et ouvrir les portes automatiques de manière plus réactive.

La compatibilité de l'ultra large bande

Les propriétaires de Tesla devront disposer d'un véhicule compatible avec la technologie UWB et d'un iPhone équipé de la technologie UWB pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités. Pour activer la clé UWB mise à jour, il faut aller dans la section Phone Key de l'application Tesla (qui doit être mise à jour vers la version 4.29.5) et suivre les étapes de la mise à jour.



Si la prise en charge initiale de l'UWB concerne les utilisateurs d'iPhone, Tesla prévoit d'étendre la compatibilité aux appareils Android à l'avenir. Actuellement, plusieurs smartphones, notamment le Pixel 6 Pro et la série Samsung Galaxy S (S21 et ultérieurs), sont équipés d'une puce UWB.



Les véhicules pris en charge pour cette fonctionnalité sont la nouvelle Model 3 et la Model X 2023, les véhicules Model S et Model X rafraîchis devant également recevoir la mise à jour. Le futur Cybertruck devrait également prendre en charge cette nouveauté. Malheureusement, la Model 3 de première génération et la Model Y actuelle n'en sont pas équipées.

Télécharger l'app gratuite Tesla