Lotus ouvre son Emeya avec CarKey d'Apple

La Lotus Emeya est désormais compatible avec l'Apple Car Key, qui permet aux propriétaires d'utiliser leur iPhone ou leur Apple Watch comme clé numérique. Cette fonction offre une entrée sans effort et la possibilité de partager l'accès, ce qui améliore encore le confort de l'utilisateur.

Lotus passe à CarKey

La marque sportive avant annoncé la compatibilité il y a un an, elle a enfin confirmé son arrivée par e-mail comme l'a repéré Electrek.

Lotus, le constructeur automobile britannique, a explique que ses derniers modèles Emeya entièrement électriques prendraient désormais en charge la fonction CarKey. Introduite par Apple en 2020, CarKey commence à gagner du terrain dans l'industrie automobile, avec une intégration progressive chez certaines grandes marques comme Kia, Genesis, BYD ou encore Mercedes.



L'Apple Car Key, initialement introduite dans certains modèles BMW, est une fonction qui transforme un iPhone ou une Apple Watch en clé de voiture numérique. La norme d'Apple s'appuie sur le NFC, le Bluetooth et l'Ultra WideBand (puce U1 / U2) afin de gérer la connexion en toute sécurité.



Les (chanceux) propriétaires d'une Emeya peuvent ainsi, comme expliqué par Apple, verrouiller, déverrouiller, contrôler la climatisation et même démarrer leur véhicule à distance. L'intégration de cette fonction dans les modèles Emeya entièrement électriques de Lotus souligne l'engagement de la marque à se démarquer et à offrir une expérience de pointe.



Parmi les capacités intéressantes de Car Key, il y a la possibilité de partager les clés avec des amis ou des membres de la famille, ce qui permet un accès temporaire au véhicule, quel que soit l'endroit où l'on se trouve.



On attend ça sur d'autres marques dans le courant de l'année.

Télécharger l'app gratuite Lotus Cars