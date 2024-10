CarKey d'Apple bientôt disponible chez Audi, Volvo et Polestar

CarKey d'Apple devrait bientôt être compatible avec trois nouvelles marques automobiles. Audi, Volvo et Polestar permettraient à la solution de clé de voiture numérique d'Apple de se démocratiser un peu plus après plus de deux ans d'activité.

CarKey continue de prendre ses marques

D'après MacRumors et sa récente recherche dans les entrailles de l'application Cartes (Wallet) d'Apple, de nouvelles marques automobiles s'apprêtent à prendre en charge CarKey, la solution de clé de voiture numérique d'Apple.



À priori, Audi, Volvo et Polestar seraient les trois heureux élus. On parle ici de certains modèles, et non de toutes les voitures de chaque marque. Pour rappel, la clé numérique CarKey d'Apple permet de verrouiller/déverrouiller son véhicule à l'aide de son iPhone ou de son Apple Watch.

Un système moderne rendu possible grâce au NFC et à l'application Cartes qui stock en sécurité les cartes bancaires, billets d'avions et d'évènements et donc les clés numériques pour voiture. CarKey est disponible depuis 2022. Actuellement, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia, Lotus et Genesis sont compatibles CarKey. Lynk & Co devrait également bientôt s'ajouter à la liste.



L'Apple Car est aux oubliettes, le CarPlay 2.0 peine à se faire accepter mais CarKey continue son petit bout de chemin. Avec CarPlay, ils essayent tant bien que mal de se faire une petite place dans le monde automobile, si difficile à intégrer. Un monde dans lequel Apple veut laisser ses marques à l'avenir.