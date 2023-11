Les nouvelles MINI seront bientôt compatibles CarKey d'Apple !

Carplay et CarKey

La nouvelle dalle avec le système d'exploitation MINI 9 et CarKey MINI Plus ont été présentés dans les nouvelles MINI Cooper électriques , les deux véhicules étant lancés l'année prochaine.

Le système d'exploitation MINI 9 fonctionnera sur un écran OLED circulaire, une première dans l'industrie automobile. Appelé MINI Interaction Unit, cet écran personnalisable de 9,4 pouces placé au centre du tableau de bord avec des thèmes colorés et immersifs permet de personnaliser le véhicule jusqu'au bout des jantes (pas à ce point, non). Le genre de dalle qu'on devrait retrouver sur les prochains iPad d'Apple dès l'an prochain.

BMW, la maison mère de MINI, a été le premier constructeur à lancer Car Key dans Wallet en 2020, mais la filiale MINI aura attendu près de quatre ans pour en profiter. Il y a plusieurs mois, MINI a dévoilé son système d'exploitation MINI 9 de nouvelle génération, qui inclut la fameuse technologie Digital Key Plus . La fonction prendra en charge la norme Ultra Wideband sur iOS et Android, permettant à l'utilisateur d'accéder au véhicule sans avoir à sortir son téléphone de sa poche ou de son sac. Il faut un iPhone avec puce U1 ou U2 , ou bien une Apple Watch doté de la même capacité.

Apple travaille activement avec le groupe BMW pour ajouter la prise en charge des clés de voiture numériques dans l'application Wallet pour certaines MINI, ce qui permettra aux propriétaires de verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule à l'aide d'un iPhone ou d'une Apple Watch !

