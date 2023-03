Télétravail : les employés de l'Apple Park qui ne reviennent pas seront licenciés

Pendant la période de pandémie, les employés de l'Apple Park ont été très nombreux à rester en télétravail depuis leur domicile. Cela a duré 6 mois, 1 an, 2 ans... Puis les habitudes se sont ancrées. Quand Apple a demandé l'année dernière un retour progressif à l'Apple Park, des groupes d'employés se sont formés pour contester cette décision. Apple a repoussé encore et encore... Mais aujourd'hui, l'entreprise passe à la manière forte.

Pas de retour dans les locaux = licenciement

Apple a annoncé qu'elle mettait fin à sa période de 100% de télétravail pour ses employés suite à la pandémie Covid-19. Cela signifie que les employés de l'Apple Park (le siège social de l'entreprise en Californie) devront retourner travailler dans les locaux de l'entreprise pour au moins 3 jours par semaine.



Le télétravail ne sera pas totalement abandonné, car les employés pourront continuer à travailler à distance pendant 2 jours par semaine. Cependant, les 3 autres jours devront obligatoirement être passés dans les locaux de l'entreprise, cette décision a été prise pour permettre une meilleure communication et collaboration entre les membres des équipes de travail.

Pour s'assurer que les employés respectent cette nouvelle règle, une vérification sera mise en place. Grâce à l'enregistrement des badges pour l'accès à l'Apple Park, il sera possible de savoir si les salariés ont bien travaillé dans les locaux de l'entreprise ou depuis leur domicile. Une personne sera chargée de contrôler l'assiduité des équipes chaque jour.



Cette décision a été prise après que Tim Cook ait exprimé son point de vue sur la nécessité du travail au bureau. Selon lui, le travail au bureau est essentiel pour faciliter la communication, pour l'esprit d'équipe, la créativité et le côté social. Cook a également souligné que le travail en présentiel permettait de mieux intégrer les nouveaux employés et de renforcer les relations entre les membres des équipes.

Cependant, certains employés de l'Apple Park ne sont pas satisfaits de cette décision et ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises dans le passé. Certains d'entre eux estiment que le télétravail est plus productif et permet une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Pourtant, la décision d'Apple semble avoir été prise de manière définitive et les employés qui ne respecteront pas la nouvelle règle seront licenciés.