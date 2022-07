Apple Park : le télétravail a encore de beaux jours devant lui

Quand la pandémie Covid-19 a commencé à disparaître en Californie au début de l'année, Apple a invité ses employés à revenir progressivement 3 jours par semaine travailler au siège. Cependant, la direction a vivement été critiquée par des centaines d'employés qui expliquaient en avoir marre qu'Apple ne les écoute pas sur l'importance que représente pour eux le travail à domicile. Après un énième report du retour évolutif à l'Apple Park, cela continue...

Apple baisse encore les bras pour faire revenir ses employés

Après de nombreux contretemps et faux départs, Apple a finalement commencé à obliger les membres du personnel à se rendre au bureau pour travailler en personne en avril. Le travail dans les locaux devait être mis en œuvre petit à petit, en débutant par un jour par semaine, puis en passant à trois jours par semaine, selon la proposition d'Apple.



Lorsque les cas de COVID-19 ont recommencé à augmenter en mai, Apple a interrompu la mise en œuvre de ses plans. Selon Bloomberg, il est peu probable qu'Apple applique bientôt la restriction de trois jours par semaine. Cette décision inscrirait une nouvelle victoire pour les employés qui se battent quotidiennement pour faire comprendre à Tim Cook et le reste de la direction que le télétravail est quelque chose de fantastique et qu'il doit être pris davantage au sérieux en interne.

Mark Gurman de Bloomberg indique qu'il a été informé que "l'exécution complète de la stratégie de retour au bureau n'est sans doute pas pour tout de suite" dans sa lettre d'information actuelle Power On. Par conséquent, le personnel continuera à travailler deux jours par semaine au bureau et trois jours par semaine à domicile. Comme "le nombre de travailleurs testés positifs à la Covid est plus élevé qu'auparavant", le raisonnement de l'entreprise est simple : Il n'est pas nécessaire d'exécuter son programme de travail hybride dans son intégralité pour le moment.



Bien que les règlements d'Apple puissent différer d'une équipe à l'autre, il est crucial de garder à l'esprit que ce n'est pas toujours le cas. Depuis le milieu ou la fin de l'année 2020, plusieurs équipes d'Apple emploient des modalités de travail à distance plus permanentes et plus flexibles, tandis que d'autres utilisent encore beaucoup l’activité en personne.