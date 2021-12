Apple prolonge le télétravail des employés de l'Apple Park à cause de la pandémie

Il y a 4 heures

Actualité Apple

Julien Russo

Depuis quelques semaines, le nombre de nouveaux cas d'infection à la Covid-19 ne cesse de grimper aux États-Unis, malgré le fort taux de vaccination dans le pays. Comme depuis le début de la pandémie, les entreprises s'adaptent et incitent leurs salariés à rester à travailler depuis leur domicile.

Le retour à l'Apple Park est prolongé

Apple ne l'a jamais caché, le travail à distance est quelque chose de temporaire, la priorité est de faire revenir les équipes dans les bureaux de l'Apple Park le plus rapidement possible, dès que la pandémie sera terminée. Cependant, les choses ne se passent pas comme la direction d'Apple le voudrait... En effet, une nouvelle vague touche actuellement les États-Unis, le gouvernement américain a demandé aux entreprises de privilégier le télétravail sans toutefois l'imposer.



Face au risque de contamination, Apple a décidé de prolonger le télétravail des employés à leur domicile. Dans une note de service au personnel (intercepté par AppleInsider), Tim Cook explique que pour le moment le travail à domicile est maintenu. Pour la première fois, le CEO d'Apple ne communique aucune date de reprise d’activité en présentiel, preuve que la situation est tellement critique qu'elle reste dans l'ensemble imprévisible.

Cette bonne nouvelle va ravir les employés de l'Apple Park puisque la majorité se battait pour maintenir un accès au travail depuis leur domicile quand il était question d'un retour progressif en septembre 2021.



Autre annonce de Tim Cook, Apple va offrir 1 000$ à chaque employé de l'Apple Park pour mettre à jour l'équipement de bureau à leur domicile. La firme de Cupertino recommande d'acheter un nouveau siège, un bureau, un clavier... Tout l'équipement qui sera nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions.

Le travail à distance hors de son domicile

Il faut le reconnaître, Apple fait tout pour que ses employés se sentent bien. Dans la note de service, Tim Cook explique également que les employés qui le souhaitent vont pouvoir travailler à l'extérieur de leur domicile jusqu'à 1 mois par an. À travers cette décision, Apple veut faciliter le travail depuis une maison secondaire ou un lieu de vacances.



Cette décision est inédite dans l'histoire d'Apple puisque l'entreprise a toujours mis en avant la culture du secret et n'aurait jamais imaginé il y a quelques années donner le feu vert à un employé pour qu'il travaille depuis chez lui et encore moins depuis son lieu de vacances.

Visiblement, les temps changent et la mentalité d'Apple aussi.



Ces mesures transmises hier aux employés de l'Apple Park entrent dans le cadre d'une lutte nationale contre la propagation de la Covid-19 aux États-Unis, ce que propose Apple est exactement un copier-coller de ce qu'on retrouve dans les autres entreprises en Californie.