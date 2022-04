Retour au bureau pour les employés de l'Apple Park après deux ans de télétravail

Le 11 avril 2022 est un grand jour pour les équipes d'Apple car il annonce la fin du 100% télétravail après plus de deux ans de mise en place. Si certains employés risquent de déchanter, c'est une bonne nouvelle pour le PDG de la pomme qui reste persuadé que le travail au bureau restera toujours plus productif.

Terminé le 24/24 à la maison chez Apple

Une histoire qui s'était éternisée mais qui se termine aujourd'hui. Après des débats et de l'hésitation, Apple a indiqué le mois dernier que le retour au bureau pour ses employés américains s'effectuerait le 11 avril.



À partir de ce mardi, il redevient obligatoire de se présenter dans les locaux même si certaines règles d'assouplissement sont encore en place. Du 11 avril au 2 mai, la société exige au moins un jour par semaine de travail sur place. Cela passera à 2 jours par semaine dès le 3 mai puis 3 jours le 23 mai.

Le véritable retour à la normale serait donc réellement prévu pour début juin. Pour rappel, lors d'un sondage interne effectué il y a plus de neuf moins maintenant, 90% des employés avaient demandé que le télétravail soit maintenu au moins partiellement, même après la fin de la crise sanitaire.



Tim Cook, PDG d'Apple, avait de son côté expliqué que le télétravail est merveilleux avec les produits Apple mais que tout de même, la visioconférence ne pourra jamais être aussi efficace que le contact direct.



Pour être tout à fait précis, à partir du 23 mai, les employés devront être obligatoirement sur place le lundi, le mardi et le jeudi. En revanche, le travail à distance sera possible le mercredi et le vendredi.