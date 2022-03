Les employés Apple aux États-Unis reviennent dans les bureaux dès le 11 avril

Comme beaucoup d'entreprises à travers le monde, Apple a choisi le travail à distance pour protéger ses effectifs contre la Covid-19. Apple n'a jamais été pour ce mode de travail, le géant californien a toujours expliqué que le contact humain était primordial et indispensable dans une entreprise. Après avoir repoussé à plusieurs reprises le retour dans les bureaux (suite aux mécontentements des salariés qui voulaient rester en télétravail), Apple a annoncé une nouvelle date !

Après 2 années de pandémie, les États-Unis commencent enfin à voir le bout du tunnel avec la Covid-19. Le nombre de nouveaux cas est passé de 510 000 fin janvier à moins de 60 000 aujourd'hui. Les hôpitaux observent les lits en réanimation se libérer progressivement et les États donnent leur feu vert pour le retrait du masque en intérieur, les gouverneurs estiment pour la plupart que la pandémie est désormais derrière nous.



Toutes les conditions sont maintenant réunies pour mettre fin au télétravail (la direction d'Apple rêve de ce moment depuis longtemps) et reprendre un mode de travail comme avant la pandémie.

Selon les récentes déclarations de Mark Gurman (journaliste chez Bloomberg) dans un tweet, les employés d'Apple aux États-Unis vont bientôt recevoir l'information de leur hiérarchie que le travail à distance va se réduire dès le 11 avril 2022.

À partir de cette date, les employés vont être invités à régulièrement retourner dans les bureaux, Apple conservera des jours de travail à la maison, mais seulement 2 ou 3 jours par semaine.



Comme l'a constaté Apple il y a quelques mois, le télétravail est très apprécié, cela permet de mieux gérer son quotidien en permettant notamment de supprimer le transport aller/retour du domicile vers le lieu de travail.



L'été dernier, Apple avait été confronté à un mécontentement général à l'Apple Park quand il avait été demandé aux employés de revenir dans les locaux. Des centaines de salariés avaient manifesté leurs désaccords en expédiant une lettre à la direction pour exiger que le télétravail soit pris plus au sérieux en interne. Un mois plus tôt, de nombreux employés menaçaient de démissionner si Apple refusait le maintien du travail à distance. Visiblement, le chantage a fonctionné puisque Apple a repoussé 4 fois le retour dans les bureaux !



Est-ce que le 11 avril sera enfin la date de la reprise des activités à la normale ?

À voir...

Now on @TheTerminal: Apple sets April 11 return to office deadline for U.S. corporate employees.