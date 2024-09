La puce A16 d'Apple désormais produite aux États-Unis par TSMC

C'est une petite révolution dans l'industrie des semi-conducteurs. Le fondeur taïwanais TSMC a démarré la production de puces pour iPhone dans sa toute nouvelle usine en Arizona. Et c'est le SoC Apple A16, qui équipe notamment les iPhone 14 Pro et iPhone 15, qui ouvre le bal sur le sol américain.

Un jalon important pour TSMC et les États-Unis

Après quatre ans de travaux et de planification, l'usine "Fab 21" de TSMC en Arizona est enfin opérationnelle. Selon des sources bien informées, elle fabrique déjà en petites quantités, mais de manière significative, la puce A16 d'Apple gravée en 4 nm.

Il s'agit pour l'instant essentiellement de tester les capacités de production du site. Mais les volumes devraient rapidement augmenter une fois la deuxième phase de cette "Fab 21" terminée. Si tout se déroule comme prévu, l'usine atteindra son rythme de croisière au premier semestre 2025.

Cette mise en production marque une étape importante, à la fois pour TSMC et pour l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Le fondeur taïwanais a reçu un généreux soutien financier du gouvernement américain : 6,6 milliards de dollars de subventions dans le cadre du fonds CHIPS for America, en plus de son investissement initial de 12 milliards.

Le même procédé de fabrication qu'à Taïwan

D'après les informations obtenues, les puces A16 produites en Arizona utilisent le même procédé de gravure en "N4P" que dans les usines de TSMC à Taïwan. Il s'agit d'une version améliorée du procédé en 5 nanomètres, parfois appelée 4 nm par simplification.

Les rendements de production seraient pour l'instant légèrement inférieurs à ceux des usines taïwanaises. Mais la montée en cadence est rapide et la parité devrait être atteinte dans les prochains mois.

Le choix de produire en priorité la puce A16, l'un des composants les plus avancés et stratégiques d'Apple, montre l'ambition de ce projet made in USA. Normalement réservé aux iPhone 14 Pro et 15, ce SoC pourrait aussi équiper de futurs iPad ou la prochaine génération d'iPhone SE attendue en 2025.

Un investissement massif et des milliers d'emplois

TSMC ne compte pas s'arrêter là. Après cette "Fab 21", deux autres usines doivent voir le jour en Arizona, portant l'investissement total à plus de 40 milliards de dollars. Selon les estimations du département du Commerce américain, ces projets vont créer 6000 emplois directs dans la production, ainsi que 20 000 emplois indirects liés à la construction des sites.

Malgré les tensions géopolitiques, TSMC montre qu'il est possible de transférer aux États-Unis une production de très haute technologie jusque là centrée à Taïwan. Une petite révolution qui pourrait faire des émules chez d'autres géants des semi-conducteurs. TSMC étant la seule entreprise du monde capable de produire les puces ultra avancées d'Apple, il est très important pour Cupertino que ses puces ultra stratégiques soient produites sur le sol américain. Si des problèmes devaient intervenir dans les usines de TSMC à Taïwan, ce serait la tech et l'économie mondiale qui tourneraient au ralenti. Comme avec les iPhones fabriqués en Inde, il est de plus en plus crucial pour Apple de diversifier géographiquement ses approvisionnements.



