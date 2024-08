Une date de sortie pour l'iPhone SE 4 (+ fiche technique)

Cela fait plus de deux ans et demi qu'Apple a lancé l'actuel iPhone SE, de troisième génération, qui commence à fait long pour un téléphone. Justement, l'iPhone SE 4 serait prévu pour bientôt.



Pour patienter, voici un résumé des dernières rumeurs concernant l'iPhone SE de nouvelle génération, y compris les caractéristiques possibles et le calendrier de lancement prévu.

Calendrier de lancement

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa récente lettre dominicale "Power On", le prochain iPhone SE 4 devrait être lancé au printemps 2025. Historiquement, Apple a annoncé les trois précédents modèles d'iPhone SE en mars, ce qui laisse présager que le modèle de quatrième génération suivra le même schéma l'année prochaine.



Ce calendrier anticipé est soutenu par d'autres sources crédibles, notamment l'analyste Ming-Chi Kuo et la publication technologique The Information, qui ont tous deux déclaré précédemment que le prochain iPhone SE serait lancé au cours du premier trimestre 2025. The Information a également indiqué que les fournisseurs d'Apple devraient commencer à augmenter la production de masse de l'appareil en octobre.

Fiche technique



L'iPhone SE actuel, vendu à partir de 529 € en France (429 $ aux États-Unis), est doté d'une capacité de stockage de 64 Go, de 4 Go de RAM, d'un écran LCD de 4,7 pouces, d'une puce A15 Bionic, de Touch ID, de la prise en charge de la 5G par un modem Qualcomm, d'un seul appareil photo arrière de 12 mégapixels et d'un port Lightning.



Selon les rumeurs, le prochain iPhone SE 2025 devrait présenter un design similaire à celui de l'iPhone 14, avec les améliorations suivantes :

Écran OLED de 6,1 pouces

Puce A18 avec 8 Go de RAM pour Apple Intelligence

Face ID

Port USB-C

Bouton d'action

Puce 5G conçue par Apple

Appareil photo arrière unique de 48 mégapixels

Notre ami journaliste américain suggère que le prix du prochain iPhone SE restera peu ou prou le même, ce qui lui permettra de rester une option abordable dans la gamme d'Apple tout en offrant un appareil bien plus actuel.



En attendant, sachez qu'Amazon vend l'iPhone SE 3 à 479 € en ce moment.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.