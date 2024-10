Les coques pour iPhone SE 4 corroborent le design de l'iPhone 14

Après les coques pour iPhone 16, voici les protections pour iPhone SE 4, le futur téléphone Apple pas cher.



Des accessoires prétendument conçus pour l'iPhone SE de quatrième génération ont été partagés en ligne, corroborant les rumeurs selon lesquelles l'appareil sera entièrement basé sur l'iPhone 14 de 2022.

Une confirmation pour le futur iPhone SE

Une fois n'est pas coutume, la fuite est venue du leaker "Majin Bu". Sans surprise, après près de deux ans de rumeurs, l'iPhone SE 4 présentera un design tout écran semblable à celui de l'iPhone 14 avec une encoche abritant la matrice de caméra TrueDepth pour Face ID, mais avec un seul module de caméra arrière, comme l'iPhone SE 2022. L'important est qu'il passera enfin à l'OLED bord à bord, quittant le bon vieux bouton d'accueil. Le design datait de l'iPhone 6, bien qu'il reprenait le verre de l'iPhone 8.



Les images montrent un étui en gel souple autour d'un moule en aluminium sur lequel est gravé le texte "iPhone SE4".

Depuis l'année dernière, nous savons que le nouvel iPhone SE réutiliserait en grande partie le design de l'iPhone 14, y compris l'authentification Face ID et un écran OLED de 6,1 pouces, mais avec une seule caméra arrière et un port USB-C. Mieux, il aurait le bouton Action de l'iPhone 15, histoire d'être bien plus dans l'air du temps.



Le nouvel iPhone SE ne devrait pas être lancé avant fin 2024, voire le printemps 2025. Attention tout de même, un nombre inhabituellement élevé de rapports ont été publiés ces derniers mois, ce qui augure souvent d'une sortie imminente. Avec Apple, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise.



Ceux qui ont un porte-monnaie plus étoffé attendent plutôt l'iPhone 16, attendu pour le mois de septembre avec plusieurs changements. Consultez les 10 nouveautés de l'iPhone 16 Pro.