En 2024, de nombreuses grandes marques commercialisent des smartphones pliables, une nouvelle tendance qui plaît à énormément de consommateurs dont aux pays asiatiques où ce type de smartphone est très populaire. De nombreuses rumeurs ont assuré qu’Apple travaille activement à proposer un iPhone pliable dans les prochaines années. Une nouvelle rumeur nous apporte plus de précisions sur le premier « iPhone Fold ».

Un écran de 7,9 pouces qui aurait un pliable « enveloppant »

Selon l’analyste Jeff Pu de Haitong International, Apple prévoit de lancer son premier iPhone pliable en 2026, ce qui représenterait une évolution « historique » depuis la première génération de l’iPhone. D’après le rapport, cet appareil révolutionnaire pourrait avoir un écran de 7,9 pouces avec un « design pliable enveloppant », rappelant celui du Huawei Mate Xs 2. Cette approche offrirait une expérience utilisateur immersive et flexible, permettant à l’iPhone de se plier autour de ses bords pour un format compact et portable.



D’après ce que dit l’analyste, le design enveloppant promet une intégration fluide de l’écran et du corps de l’appareil, un défi technique que peu de fabricants ont réussi à surmonter jusqu’à présent.

L’iPhone pliable devrait arriver sur le marché en 2026, mais ce n’est pas le seul appareil pliable sur lequel Apple travaille. Ming-Chi Kuo, un autre analyste bien connu, a rapporté qu’Apple développe également un MacBook pliable de 20,3 pouces. Par ce choix, Apple voudrait dynamiser le marché des ordinateurs portables en proposant macOS sur un nouveau type d’appareil, toujours plus innovant et pratique pour l’utilisation.



Ross Young, un expert du domaine, a également indiqué qu’Apple travaille sur un appareil hybride pliable de 20 pouces, prévu pour une sortie en 2026 ou 2027. Cet appareil pourrait combiner les fonctionnalités d’un iPad et d’un MacBook, ce qui offrirait une polyvalence inédite pour les utilisateurs.

Dates de production et avenir des appareils pliables

Les plans de production pour ces appareils sont déjà en cours. L’iPhone pliable de 7,9 pouces devrait entrer en production de masse fin 2026 (ce qui n’est pas pour tout de suite), tandis que le MacBook pliable de 20,3 pouces débutera probablement sa production à la fin de 2025. Cette chronologie correspond à l’engagement d’Apple à mener la course technologique dans le domaine des appareils pliables, visant à définir de nouveaux standards de l’industrie.



