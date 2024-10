La fiche technique de l'iPhone SE 4 est en fuite !

Toutes les caractéristiques de l'iPhone SE 4 viennent peut-être de faire l'objet d'une fuite. Bien qu'il s'agisse d'une sorte de résumé des rumeurs antérieures, l'auteur ajoute que le nouvel iPhone SE sera doté de fonctions dopées à l'IA pour la partie photographique et que, contrairement aux attentes, il ressemblera davantage à l'iPhone 13 qu'à l'iPhone 14.

Un appareil plutôt intéressant

Les rumeurs sur l'iPhone SE 4 s'accumulent depuis bientôt deux ans, à tel point que nous connaissons déjà tout du futur modèle d'entrée de gamme. Celui qui remplacera le dernier de Mohicans, sorti en 2022 avec le bon vieux bouton d'accueil, pourrait être lancé dans les prochaines semaines. Les dernières indiscrétions faisaient pourtant état d'un lancement repoussé à 2025.



L'auteur de la fuite, Nguyen Phi Hung, affirme sur X que l'appareil photo sera donc doté d'un système de "photographie par intelligence artificielle". L'iPhone effectue déjà tellement de traitements basés sur l'apprentissage automatique depuis un moment, l'iPhone Xr prenait par exemple des portraits avec un seul capteur et l'iPhone 11 Pro compilait plusieurs images en une via Deep Fusion. Mais le futur SE pourrait aller plus loin pour palier le manque d'objectifs. C'est certainement comme celui qu'il supportera le mode cinématique, mais fera l'impasse sur le mode nuit.



Hung explique aussi que, contrairement à ce qui a été dit, l'iPhone SE 4 ressemblera à l'iPhone 13 plutôt qu'à l'iPhone 14. Il ne s'agit pas d'une différence particulièrement significative, cependant, car les deux modèles ont été produits avant qu'Apple ne déplace l'encoche Face ID sur l'île dynamique. Mais le dos en verre de l'iPhone 14 était plus facilement réparable que celui de son aîné.

Concrètement, le design sera donc celui des iPhone récents avec encoche à l'avant, et celui de l'iPhone XR à l'arrière. Loin de l'actuel iPhone SE 3 ressemblant à un iPhone 6.



Pour le reste, le compte vietnamien ne fait que répéter les éléments connus de la fiche technique :

Écran OLED de 6,1 pouces, HDR, 60 Hz

Puce A16 Bionic, modem Snapdragon X70, puce Apple U1 UWB

4 ou 6 Go de RAM

Design en alliage d'aluminium de la série 7000, cadre à angle droit, verre à l'avant et à l'arrière (pas de Ceramic Shield)

Face ID

Appareil photo arrière unique : IMX503, 1/2,55", f/1,8 ; prend en charge le mode cinéma 1080p, Deep Fusion, le HDR intelligent, la photographie AI, le mode portrait.

128 Go de stockage de base

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, connecteur USB-C, vitesse 2.0

Batterie et charge : Batterie 30xx mAh (certaines sources parlent de 3279 mAh), charge filaire 20W, charge sans fil 12W (MagSafe)

Dimensions : 148,5 x 71,2 x 7,8mm

Poids : 166g

Reste à connaître le prix de ce futur iPhone SE 4, ainsi que la date de lancement. Certains parlent de fin 2024, d'autres de début 2025. En général, Apple présente son nouvel "SE" au printemps... Il est donc possible qu'Apple dégaine d'abord l'iPhone 16 !