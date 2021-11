Apple repousse (encore) le retour des employés sur site à février 2022

Hier à 21:15

Actualité Apple

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple aurait arrêté une nouvelle date pour son projet pilote de travail hybride : le 1er février. Selon un nouveau mémo envoyé aux employés par Tim Cook aujourd'hui et obtenu par The Information, le patron de la société souhaite que les employés reviennent d'abord au bureau un jour ou deux par semaine.

Les ingénieurs vont bientôt tous revenir à l'Apple Park

Pour le mois de février, Cook indique donc que les employés devront "travailler sur site un jour ou deux par semaine". Puis, à partir de mars, Apple demandera aux salariés de travailler au bureau les lundi, mardi et jeudi, et depuis leur domicile les mercredi et vendredi.

Cela dit, "un certain nombre d'équipes d'Apple" ne participeront pas à ce système hybride parce que leur travail exige "un plus grand besoin de travailler en personne", précise le rapport.



Enfin, Apple affirme que tous les employés pourront également travailler à distance jusqu'à quatre semaines par an, soit le double de ce que Cook avait précédemment promis :

Apple avait précédemment déclaré que les employés pouvaient travailler à distance pendant deux semaines par an, mais la société a maintenant doublé cette durée à quatre semaines. "Cela offre plus d'opportunités pour voyager, se rapprocher de vos proches, ou simplement bousculer vos routines", a écrit Cook.

Bien évidemment, tout cela dépend du COVID-19 et de la politique de la Californie en la matière. Certains États ont levé toute restriction, quand d'autres ont maintenu une bonne partie des règles que l'on connait. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, cette nouvelle organisation a été repoussée au moins trois fois depuis cet été. D'ailleurs, une partie des employés d'Apple s'est clairement opposée à cet objectif depuis plusieurs. Reste à voir si le CEO trouvera les arguments justes pour convaincre la majorité.