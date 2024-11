Apple étend sa politique de retour pour les fêtes de fin d'année 2024

Apple ne veut pas vous brusquer lors des achats de fin d’année. La pomme croquée lance sa traditionnelle politique de retour des fêtes. Une tranquillité d’esprit pour les clients qui souhaitent finalement retourner leur article.

La souplesse de Noël

Nous approchons doucement de la fin 2024 et de Noël, un moment crucial de l'année durant lequel les achats sont bien plus nombreux. Les marques regorgent d'idées pour attirer un maximum de clients et parmi les plus répandues, l'extension de la période de retour est en tête de liste. Apple le fait à nouveau cette année.



Apple réactive sa politique de retour des fêtes de fin d'année. Tous les articles éligibles achetés sur l'Apple Store en ligne et reçus entre le 8 novembre 2024 et le 25 décembre 2024 peuvent être retourné jusqu'au 8 janvier 2025 inclus. Passé ce délai, on rebasculera sur le délai standard de 14 jours calendaires. Cela s'applique pour l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, les AirPods…

C'est valable dans de nombreux pays dont la France, la Belgique et le Canada. Pour rappel, cela permet de se faire rembourser un appareil même après plusieurs semaines d'utilisation. À condition qu'il soit toujours dans un état irréprochable. C'est le moment de craquer sur un iPhone 16 ou un Mac M4.



Pour l'occasion, Apple met également à jour son Store en ligne avec de la couleur qui rappelle le sapin de Noël et quelques images par-ci par-là dans lesquelles on retrouve des items en lien avec cette période. Les traditionnelles recommandations de cadeaux sont de la partie.