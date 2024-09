Apple TV+ annonce le retour du Friday Night Baseball 2024

Apple et la Major League Baseball ont annoncé aujourd'hui le retour de "Friday Night Baseball" pour la saison 2024, qui débutera dans le courant du mois de mars. Comme l'an dernier, les abonnés à Apple TV+ pourront regarder le double programme hebdomadaire dans 60 pays et régions à partir du vendredi 29 mars, dont la France. Le baseball n'est pas très populaire chez nous, mais la MLB a ses fans dans l'Hexagone.

La Major League Baseball est de retour

Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, a déclaré :

Nous sommes ravis d'offrir aux fans une nouvelle grande saison de "Friday Night Baseball" sur Apple TV+. Nous avons une gamme exceptionnelle de matchs que les abonnés à l'Apple TV+ peuvent regarder sur tous leurs appareils préférés, et un groupe incroyable de diffuseurs talentueux qui reviennent pour rapprocher les fans des matchs chaque semaine.

Les fans de 60 pays et régions pourront profiter de deux matchs de premier plan pendant 26 semaines, sans restriction de diffusion. "Friday Night Baseball" débutera le week-end d'ouverture de la saison 2024, le vendredi 29 mars, avec quelques-unes des plus grandes stars du jeu. La couverture commencera à 19h30 ET avec Juan Soto, Aaron Judge et la nouvelle équipe des Yankees de New York qui affronteront les Astros de Houston. À partir de 21 h 30, Shohei Ohtani, Mookie Betts et les Dodgers de Los Angeles accueilleront les Cardinals de Saint-Louis.

Aux commentaires de "Friday Night Baseball", on retrouvera l'équipe de l'an dernier soit Wayne Randazzo (play-by-play), Dontrelle Willis (analyste), Heidi Watney (journaliste sur la ligne de touche), Alex Faust (play-by-play), Ryan Spilborghs (analyste), et Tricia Whitaker (journaliste sur la ligne de touche). Ted Barrett, Brian Gorman et Dale Scott, tous anciens arbitres de la MLB, expliqueront les règles et les décisions chaque semaine.



Lauren Gardner revient également pour animer les émissions d'avant et d'après-match, avec Xavier Scruggs, ancien joueur et analyste de la MLB, et Russell Dorsey, journaliste spécialisé dans le base-ball. Le 29 mars, l'émission d'avant-match "Friday Night Baseball", qui présentera les matchs Cardinals contre Dodgers et Yankees contre Astros, sera animée en direct du Dodger Stadium de Los Angeles, avec des interviews exclusives de joueurs et bien d'autres choses encore. Des émissions d'avant-match seront diffusées en direct de divers matchs tout au long de la saison.

À suivre dans Apple Sports

Bien évidemment, la firme en profite pour rappeler qu'avec Apple Sports, les fans peuvent suivre la MLB et leurs équipes préférées dès maintenant, avec des statistiques et des scores complets de la MLB disponibles dès le jour de l'ouverture. On peut d'ailleurs y suivre la Ligue 1 de football.

Le prix de la MLB

Contrairement au Season Pass de la MLS, Friday Night Baseball n'est en supplément payant. Il s'agit simplement d'un avantage supplémentaire de l'abonnement Apple TV+ standard de 9,99 €/mois.