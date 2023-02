Apple diffusera les matchs de football de la MLS en 1080p

Apple a déjà annoncé tous les détails de son MLS Season Pass, un évènement qui marque l'entrée de la société dans la diffusion en direct du football. Cependant, il restait un détail à connaître : la résolution de la diffusion. Et mauvaise nouvelle, ce sera en 1080p, pas en 4K. Cela vaut pour tout le monde, aux États-Unis, en Europe et autre.

Un Pass MLS avec un tarif identique à celui d'un abonnement beIN Sport en France

Apple diffusera chaque match en Full HD. Il s'agit de la même qualité que celle offerte par la société pour ses matchs hebdomadaires de la Major League Baseball (MLB) l'année dernière. Toutefois, il s'agit d'une amélioration pour la MLS, car tous les matchs n'étaient pas disponibles en 1080p auparavant. Il est prévu d'avoir plus de caméras sur le terrain à chaque match, donc malgré l'absence de 4K, les fans seront mieux lotis avec Apple. Tous les matchs de la saison régulière de la MLS et de la Leagues Cup seront également diffusés en streaming avec un son Dolby 5.1 ainsi que d'autres options de diffusion comme les radios locales.

Autre élément intéressant dans le communiqué de la MLS, la ligue a standardisé les heures de début des matchs et la programmation. À quelques exceptions près, les matchs auront lieu le mercredi ou le samedi et débuteront à 19h30, heure locale. Quelques matchs du dimanche et quelques matchs de l'après-midi sont prévus, mais comme la MLS traite principalement avec un seul diffuseur, elle a pu rendre les choses beaucoup plus faciles à suivre. Les amateurs de ballon rond peuvent s'attendre à au moins 13 matches par semaine.



Ce changement d'horaire facilite également la planification de la programmation en studio. Apple et la MLS proposeront trois options : une émission de présentation (MLS Countdown), une émission d'après-match (MLS Wrap-up) et une couverture continue pendant les cinq heures que durent les matchs (MLS 360). Un samedi typique commencera avec MLS Countdown 30 minutes avant le début des matchs de la côte Est. Il y aura également des tranches de 15 minutes de Countdown avant le début des matchs des fuseaux horaires Central, Mountain et Pacific. Pendant toute la nuit, MLS 360 offrira une couverture des moments clés (buts) au fur et à mesure qu'ils se produiront, ainsi qu'un regard en direct sur les matchs en cours avec des commentaires en studio. Enfin, Wrap-up sera diffusé à la fin de tous les matchs pour récapituler toute l'action de la journée.



Au total, Apple et la ligue américaine de "soccer" proposeront près de 1000 matchs dans le cadre du Season Pass. Cela comprend tous les matchs de la saison régulière, le All Star Game et les séries éliminatoires de la MLS Cup. Viennent ensuite les 77 matchs de la Leagues Cup, qui regroupera toutes les équipes de la MLS et de la Liga MX du Mexique (phase de groupe et matchs à élimination directe). Le Season Pass permettra également de diffuser 250 matchs en direct de la MLS Next Pro des équipes de développement affiliées à la ligue, y compris les playoffs et le match de championnat. Il y aura également plus de 100 matchs du niveau MLS Next jeunes, dont certains sont des tournois ou des qualifications, avec les académies des clubs de la MLS en vedette.

Disponibilité de la MLS sur Apple TV+

Pour mémoire, Le MLS Season Pass sera disponible partout où vous trouverez l'application Apple TV. Cela inclut le web, les décodeurs Apple TV (4K, HD et 3e génération), iPhone, iPad et Mac ainsi que les téléviseurs intelligents Samsung, Vizio, LG, Sony, Panasonic et Hisense. Vous la trouverez également sur les appareils de streaming Roku, Fire TV, Android TV et Google TV et elle est disponible sur les consoles PlayStation et Xbox. Free en France, Comcast aux États-Unis, Sky au Royaume-Uni, Magenta TV en Allemagne et B TV en Slovaquie sont des fournisseurs de télévision qui proposent aussi cet accès.



La saison 2023 commence le 25 février, mais le MLS Season Pass est déjà lancé avec pas mal de contenus de pré-saison. L'abonnement 15 euros par mois ou 99 euros pour la saison. Si vous êtes un client Apple TV+, vous bénéficierez du tarif réduit de 13 €/mois ou 79 € par saison.