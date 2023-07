Les matchs de MLS sur l'app Apple TV réalisent des records d'audience (merci Messi !)

La Major League Soccer n'a pas la même popularité que de grandes compétitions comme la Premier League, la Serie A ou la Bundesliga, cela s'explique essentiellement par le décalage horaire qui fait que les pays européens ne peuvent pas regarder les matchs de MLS. Acquérir les droits d'une telle ligue était risqué pour Apple, si les débuts ont été plus ou moins bons, l'audience explose littéralement depuis que Messi joue à Miami.

Messi augmente les audiences et les souscriptions du Pass MLS

La Major League Soccer (MLS) et Apple TV ont réalisé une performance remarquable, en grande partie grâce à la signature de Lionel Messi. Actuellement, Apple détient le record des trois matchs les plus regardés sur son service MLS Season Pass, démontrant la portée considérable de l'attraction Messi. Les matchs de la semaine, amplifiés par la présence de Messi, ont attiré des téléspectateurs dans près de 100 pays et régions du monde, la répartition des audiences était presque égale entre les émissions en anglais et en espagnol.

Le fait qu'Apple détienne les droits exclusifs de diffusion de la Major League Soccer 2023 est un atout stratégique majeur pour la plateforme. Cela signifie que les matchs ne peuvent être visionnés qu'avec le Season Pass MLS sur Apple TV, ce qui donne un atout considérable à Apple dans le paysage médiatique sportif.



L'arrivée de Lionel Messi en MLS et le partenariat exclusif de diffusion avec Apple semblent déjà porter leurs fruits. Le reste de la saison promet d'être riche en actions et en records, à la fois sur le terrain et dans les statistiques d'audience. On peut donc s'attendre à ce que la popularité de la MLS et de l'Apple TV continue de croître dans les mois à venir.



