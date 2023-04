Apple TV+ : Ghosted avec Chris Evans et Ana de Armas bat des records d'audience !

Contrairement à ses concurrents, Apple TV+ sort moins de contenu tous les mois, mais quand de nouveaux films et séries sont publiés, c'est à chaque fois un succès phénoménal qui s'explique par le casting et la qualité du contenu. Le dernier film "Ghosted" bat des records d'audience et ne quitte plus le TOP 3 des films/séries les plus regardés dans le monde sur Apple TV+.

Ghosted, le film qui arrive à convaincre tout le monde

Depuis sa sortie sur Apple TV+, le film Ghosted ne cesse de faire parler de lui. Malgré les critiques qui sont loin d'être positives en France (2,5/5 en note spectateurs et 2/5 du côté de la presse sur AlloCiné), le film produit par Dexter Fletcher fait carton plein sur le service de streaming d'Apple. Beaucoup d'abonnés qui l'ont regardé ont apprécié le duo Chris Evans et Ana de Armas qui fait toute la différence à l'écran grâce à leur complicité flagrante.



Les statistiques pour Ghosted sont très bonnes, si on en croit les récentes données de Samba TV qui s'est exprimée chez Deadline, Ghosted est actuellement le film qui a réalisé le meilleur démarrage sur Apple TV+, il a réussi à attirer 328 500 spectateurs en seulement un week-end, contre 228 500 pour Finch, 174 000 pour Spirited, 88 000 pour Tetris et 78 100 pour My Mind & Me (le documentaire sur Selena Gomez).

Dallas Lawrence, vice-président principal de Samba TV a déclaré :

La puissance des stars Chris Evans et Ana de Armas dans le dernier film d'Apple TV+, Ghosted, a permis au film de surpasser presque tous les autres films d'Apple TV+ de l'année dernière. Ghosted a réussi la combinaison gagnante d'une aventure pleine d'action avec de la romance et du drame, offrant quelque chose pour tout le monde dans le foyer. Si les premiers visionnages sont une indication de son succès continu, les téléspectateurs ne vont pas se passer de ce film qui a fait ses preuves pour le streamer.

Visiblement, Apple a réussi une fois de plus à créer de l'engagement et à séduire de nouveaux abonnés grâce au casting. Le géant californien utilise cette stratégie depuis le début d'Apple TV+, celle d'investir beaucoup d'argent pour attirer de grands acteurs populaires dans le monde entier et les mettre en "acteurs principaux" dans des séries et films originaux afin d'augmenter les chances d'une grande popularité dès leurs lancements.



Skydance qui est l'un des studios cinématographiques partenaires du film Ghosted s'est prononcé il y a moins de 24 heures sur Twitter pour se féliciter de l'engouement autour de Ghosted sur Apple TV+.