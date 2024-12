Apple et la MLS attirent une audience record

Au cours d'une interview, le patron de la MLS a affirmé que le partenariat avec Apple avait dépassé toutes ses attentes, prouvant ainsi son immense succès. Il a souligné que cette collaboration avec Apple simplifie grandement les choses et garantit une qualité exceptionnelle de retransmission des matchs.

Un partenariat qui satisfait tout le monde

Depuis le début de leur partenariat en 2023, Apple et la Major League Soccer (MLS) enregistrent une audience supérieure aux prévisions. Don Garber, commissaire de la MLS, attribue ce succès à l’expertise technologique d’Apple et à l’effet Lionel Messi, qui a capté l’attention mondiale.

Garber a également promis une transparence accrue concernant les chiffres d’audience, bien qu’ils soient encore partiellement divulgués. Alors que la MLS attire une base de spectateurs plus jeune et internationale, la finale de ce samedi entre LA Galaxy et New York Red Bulls sera un premier élément de confirmation, bien que l'Inter Miami de Lionel Messi soit absent de ce grand rendez-vous.

Nous avons plus d'abonnés que nous et Apple ne le pensions. Nous avons plus de gens qui regardent nos matchs.



À un moment donné, il y aura plus de transparence. Nous avons la capacité d'avoir des expériences technologiques et multi-flux, des choses que nous n'aurions pas pu faire avec le linéaire, peut-être même avec d'autres services de streaming.



Ainsi, lorsque vous pouvez vous associer à une entreprise comme Apple, vous avez la possibilité de résoudre des problèmes et de vous appuyer sur un avenir meilleur.



Lors d'une interview avec CNBC, le patron de la MLS a admis que l'effet Messi jouait un rôle considérable. Sans oublier les autres anciens joueurs du FC Barcelone comme Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, ainsi que Javier Mascherano qui a récemment rejoint l'équipe en tant qu'entraîneur. Des noms emblématiques qui ont dominé le football européen au cours de la dernière décennie et qui, malgré la fin de leur carrière au plus haut niveau, continuent d'attirer de nombreux téléspectateurs.



Le partenariat entre Apple et la Major League Soccer (MLS) est un accord historique de 10 ans qui s'étend jusqu'en 2033. Tous les matchs de la MLS sont disponibles en streaming exclusif via l'application Apple TV, sans restrictions locales, permettant aux fans du monde entier de regarder chaque match en ligne.



Le MLS Season Pass d'Apple est disponible en France au prix de 13,99 euros par mois ou 88 euros par an. Pour les abonnés à Apple TV+, le pass est proposé à un tarif réduit de 11,99 euros par mois ou 69 euros par an.