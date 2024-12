Apple vise les 4 000 milliards de dollars de valorisation en bourse (record)

Apple est sur le point de franchir un cap historique dans l'histoire de la finance mondiale. Le géant de Cupertino s'apprête à devenir la première entreprise à atteindre une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars, une performance exceptionnelle qui témoigne de sa domination continue sur le marché technologique. Alors que l'action AAPL a grimpé de près de 40% en 2024, analysons les facteurs qui propulsent Apple vers ce nouveau sommet.

Une croissance portée par l'IA et les services

La valorisation d'Apple, qui s'établit actuellement à environ 3 920 milliards de dollars, doit beaucoup à l'optimisme des investisseurs concernant sa stratégie en matière d'intelligence artificielle. Daniel Ives, analyste chez Wedbush, parle même d'une "ère dorée de croissance" qui s'ouvre pour l'entreprise. Il a d'ailleurs revu à la hausse son objectif de cours à 325 dollars, citant notamment le développement de la plateforme Apple Intelligence.



"Nous estimons que les centaines d'applications en développement autour d'Apple Intelligence vont créer un nouveau flux de revenus de plusieurs milliards de dollars annuels dans les Services", explique l'analyste. Cette nouvelle source de revenus devrait également stimuler les cycles de renouvellement d'iPhone sur les 12 à 18 prochains mois.

Une avance considérable sur ses concurrents

Microsoft et Nvidia, les plus proches rivaux d'Apple en termes de capitalisation boursière, affichent respectivement des valorisations de 3 260 et 3 430 milliards de dollars. Bien que ces entreprises investissent massivement dans l'IA, avec notamment la technologie GPU de Nvidia qui joue un rôle central dans les applications d'IA générative, Apple conserve un avantage stratégique majeur : sa capacité à contrôler à la fois le matériel et les logiciels de son écosystème.



L'analyste Samik Chatterjee de JPMorgan souligne également d'autres facteurs de croissance pour Apple, notamment l'expansion continue de sa base d'appareils installés, qui a dépassé les deux milliards d'unités actives dans le monde en 2023. La transformation progressive de l'entreprise vers les services et sa politique de redistribution aux actionnaires, via des dividendes et des rachats d'actions, contribuent également à renforcer la confiance des investisseurs.



Cette progression vers les 4 000 milliards de dollars de capitalisation confirme la stratégie à long terme d'Apple, qui a su diversifier ses revenus au-delà de l'iPhone tout en maintenant son leadership dans l'innovation technologique. L'intégration progressive de l'IA dans ses produits et services pourrait bien marquer le début d'un nouveau cycle de croissance pluriannuel pour la firme de Cupertino. C'est en tout cas ce que pensent les investisseurs.



Source