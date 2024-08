Apple et la tech plongent en bourse, 900 milliards de dollars évaporés

Le secteur technologique américain a perdu près de 900 milliards de dollars de valeur boursière aujourd'hui (lundi 5 août), les investisseurs s'inquiétant d'un ralentissement économique et d'un essoufflement des géants de la tech. Apple a particulièrement souffert après l'annonce que Warren Buffett avait réduit de moitié sa participation.

Les "Magnificent Seven" dévissent en bourse

Les sept plus grandes entreprises technologiques américaines, surnommées les "Magnificent Seven" (Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft et Tesla) ont vu leur action chuter lourdement lundi. Nvidia a perdu plus de 8% suite à des retards annoncés pour ses prochaines puces d'IA.

Amazon et Microsoft ont aussi dévissé de plus de 5%, les investisseurs s'inquiétant de la rentabilité de leurs services cloud. Au total, près de 900 milliards de dollars de capitalisation sont partis en fumée en une seule séance pour ces géants, qui avaient pourtant porté Wall Street ces derniers mois.



Ce lundi noir ne se limite pas à la tech américaine. Tous les indices boursiers du monde ont reculé, a commencé avec le CAC 40 français qui a enregistré une baisse de 3%. Si personne n'est épargné, il est vrai que les entreprises tech sont plus touchées notamment à cause d'incertitudes liées à l'intelligence artificielle et aux futures régulations américains sur fond d'élections présidentielles tendues.

Apple particulièrement touché

La pomme a été le symbole de cette déroute, perdant jusqu'à 11% en début de séance. La cause principale : l'annonce ce week-end que Berkshire Hathaway, le fond d'investissement de Warren Buffett, avait réduit de moitié sa participation dans Apple, passant de 5,6% à environ 2,8% du capital.

Une surprise de taille étant donné le soutien de longue date de Buffett à Apple. Mais le milliardaire a préféré prendre ses bénéfices après la forte hausse du titre ces derniers mois, portée par le lancement réussi d'Apple Intelligence. Berkshire a aussi voulu augmenter ses liquidités face aux risques de récession.

Malgré ce coup dur, certains analystes restent optimistes sur Apple. Ses revenus de services ont bondi à 24,2 milliards de dollars et Apple Intelligence devrait soutenir la croissance. Après la chute initiale, l'action a d'ailleurs limité ses pertes à environ 5%.

Mais cette séance noire rappelle la volatilité du secteur tech, même pour des mastodontes comme Apple. Les valorisations stratosphériques atteintes grâce à l'IA semblent fragiles face aux doutes sur l'économie. Les géants de la Silicon Valley vont devoir prouver que leurs paris sur l'IA générative seront payants.



Source