Apple bloque 9 milliards de dollars de fraudes sur l'App Store en 5 ans

Apple vient de dévoiler des chiffres impressionnants concernant la sécurité de l'App Store, révélant avoir empêché plus de 9 milliards de dollars de transactions frauduleuses au cours des cinq dernières années. Cette communication intervient dans un contexte où la firme de Cupertino fait face à des critiques croissantes concernant ses pratiques sur sa boutique d'applications, notamment autour des méthodes de paiement intégrées qui ont été mises à mal après de récentes décisions de justice.

L'App Store, un rempart efficace contre la fraude

Les données partagées par Apple témoignent d'un effort considérable pour maintenir la sécurité de sa plateforme. En 2024 seulement, l'entreprise affirme avoir bloqué plus de 2 milliards de dollars de transactions potentiellement frauduleuses. Ces chiffres s'inscrivent dans une stratégie globale de protection qui s'étend bien au-delà du simple contrôle des applications.

L'année dernière, Apple a terminé plus de 146 000 comptes développeurs pour des préoccupations liées à la fraude, tout en rejetant 139 000 inscriptions supplémentaires de développeurs suspects. Côté utilisateurs, la vigilance est tout aussi importante : 711 millions de créations de comptes clients ont été bloquées pour activité malveillante présumée, et près de 129 millions de comptes existants ont été désactivés.

La lutte contre les boutiques pirates représente également un enjeu majeur. Apple a détecté et bloqué plus de 10 000 applications illégitimes sur ces plateformes alternatives, incluant des logiciels malveillants, des applications pornographiques, de jeux d'argent, ainsi que des versions piratées d'applications légitimes de l'App Store. Au cours du seul mois dernier, près de 4,6 millions de tentatives d'installation ou de lancement d'applications distribuées illégalement ont été stoppées.

Un processus de validation rigoureux et en constante évolution

Le processus App Review d'Apple traite en moyenne 150 000 soumissions d'applications chaque semaine. Sur les 7,7 millions de soumissions examinées en 2024, plus de 1,9 million ont été rejetées pour ne pas respecter les standards de sécurité, de fiabilité et d'expérience utilisateur de la marque. Parmi ces rejets, 400 000 concernaient des violations de la vie privée, 320 000 pour du spam ou des applications trompeuses, et plus de 43 000 pour des fonctionnalités cachées ou non documentées.

Cette approche multicouche s'accompagne d'une surveillance continue des évaluations et avis. Apple a traité plus de 1,2 milliard d'avis en 2024, supprimant 143 millions d'évaluations et d'avis frauduleux. L'entreprise a également retiré plus de 7 400 applications des classements de l'App Store et près de 9 500 applications trompeuses des résultats de recherche.

Des systèmes de paiement sécurisés au cœur de la stratégie

La protection financière des utilisateurs constitue un pilier central de la stratégie d'Apple. L'entreprise a identifié près de 4,7 millions de cartes de crédit volées et banni plus de 1,6 million de comptes de toute transaction future. Les technologies comme Apple Pay et StoreKit, utilisées par plus de 420 000 applications, offrent un environnement transactionnel sécurisé avec chiffrement de bout en bout et authentification via l'Apple ID.

Cette communication d'Apple, bien que régulière chaque année en mai, prend une résonance particulière alors que l'entreprise fait face à des défis réglementaires croissants, notamment aux États-Unis où un juge fédéral a récemment ordonné à Apple d'autoriser les liens de paiement externes dans les applications iPhone — ce qui a permis le retour de Fortnite dans l'App Store. Ces chiffres semblent vouloir démontrer que les règles strictes de l'App Store ne constituent pas seulement un modèle économique, mais bien un système de protection essentiel pour les utilisateurs dans un écosystème numérique de plus en plus complexe et menacé.



