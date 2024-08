Apple publie ses résultats financiers du T3 2024

Apple a publié ses résultats financiers du 3e trimestre fiscal de 2024. En année civile, du cycle couvrant les mois de mai, juin et juillet 2024. Période charnière précédant l'arrivée des nouveaux iPhone, il est intéressant de voir si Apple peut capitaliser sur ses autres produits. Le Vision Pro, sorti des frontières américaines, est également scruté de près.

Le chiffre d'affaires est en nette hausse de 4,85 % sur le 3e trimestre fiscal de 2024

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Sur ce trimestre, l'iPad a beaucoup boosté les résultats grâce à la sortie des iPad Air M2 et iPad Pro M4.



Les résultats dévoilés ce soir valent pour les mois de avril, mai et juin 2024.

Parlons chiffres. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 85,77 milliards de dollars. Une somme en hausse de 4,85% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 21,45 milliards de dollars (+7,9%) avec un bénéfice par action de 1,40 dollar contre 1,26 auparavant.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal de 2024 est ventilé en plusieurs catégories d'après le communiqué d'Apple :

On commence par le meilleur, l' iPhone , qui reste la principale source de revenus du géant. Apple a gagné 39,90 milliards de dollars, soit une baisse de 0,93 % par rapport à l'année dernière sur la même période. Cupertino limite largement les dégâts malgré une baisse des ventes en Asie et une érosion du pouvoir d'achat dans un contexte géopolitique compliqué.

, qui reste la principale source de revenus du géant. Apple a gagné de dollars, soit une de par rapport à l'année dernière sur la même période. Cupertino limite largement les dégâts malgré une baisse des ventes en Asie et une érosion du pouvoir d'achat dans un contexte géopolitique compliqué. Ensuite vient l 'iPad. C'est logiquement la catégorie phare de ces résultats puisqu'avec la sortie des nouveaux iPad, Apple fait bondir ses revenus. Cupertino a gagné 7,16 milliards de dollars, soit une hausse significative de 23,66%. A noter que l'année dernière à la même période, l'iPad avait accusé un recul de 16%.

C'est logiquement la catégorie phare de ces résultats puisqu'avec la sortie des nouveaux iPad, Apple fait bondir ses revenus. Cupertino a gagné de dollars, soit une de A noter que l'année dernière à la même période, l'iPad avait accusé un recul de 16%. Passons au Mac ! L'ordinateur d'Apple rapporte à la firme californienne la somme de 7 milliards , soit une hausse de 3,95%. Sur ce segment, Apple a profité du lancement des nouveaux Macbook Air M3 sortis il y a quelques mois.

! L'ordinateur d'Apple rapporte à la firme californienne la somme de , soit une de Sur ce segment, Apple a profité du lancement des nouveaux Macbook Air M3 sortis il y a quelques mois. L'avant-dernière catégorie concerne les Wearables , dont l' Apple Watch et les accessoires comme les AirPods , le "fourre-tout". Cette catégorie de produits a rapporté 8,10 milliards de dollars, soit une baisse de 2,17%. Les analystes estiment que le Vision Pro entre dans cette catégorie, sans pour autant que l'information soit confirmée par Apple.

, dont l' , le "fourre-tout". Cette catégorie de produits a rapporté de dollars, soit une de Les analystes estiment que le Vision Pro entre dans cette catégorie, sans pour autant que l'information soit confirmée par Apple. Pour terminer, les services ! La catégorie continue d'exploser les compteurs, et ce nouveau trimestre le confirme. Les services rapportent 24,21 milliards de dollars, soit une hausse de 14,14%. Apple peut remercier Apple Music, iCloud+, Apple Arcade et autre Apple TV+.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Aujourd’hui, Apple annonce un nouveau record de chiffre d’affaires pour le trimestre de juin, à savoir 85,8 milliards de dollars, soit 5% de plus qu’il y a un an. Au cours du trimestre, nous avons été ravis d’annoncer d’incroyables mises à jour de nos plateformes logicielles lors de notre Worldwide Developers Conference, notamment Apple Intelligence, un système d’intelligence personnelle révolutionnaire qui place de puissants modèles d’IA générative privés au cœur de l’iPhone, de l’iPad et du Mac. Nous sommes impatients de partager ces outils avec nos utilisateurs, et nous continuons à investir de manière significative dans les innovations qui enrichiront la vie de nos clients, tout en respectant les valeurs qui animent notre travail.

Luca Mestri le directeur financier d'Apple a déclaré :