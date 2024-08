Apple publie ses résultats financiers du T2 2024

La firme de Cupertino a publié ses résultats du second trimestre fiscal de 2024. En année civile, il s'agit évidemment du premier trimestre de l'année. Alors que le succès des iPhone 15 semble être retombé dans quelques régions comme en Chine, est-ce que le chiffre d'affaires ne va pas trop chuter ? On imagine aussi que l'impact du Vision Pro est très faible.

Le chiffre d'affaires est en légère hausse de 0,47 % sur le 2e trimestre fiscal de 2024

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Sur ce trimestre, l'iPhone 15 a certainement profité d'un petit boost en janvier, après les fêtes de fin d'année. Mais les mois de février et mars sont généralement plus calmes.



Les résultats dévoilés ce soir valent pour les mois de janvier, février et mars 2024.

Parlons chiffres. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 90,75 milliards de dollars. Une somme en hausse de 0,47% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 23,64 milliards de dollars (-2,15%) avec un bénéfice par action de 1,54 dollar.



Le chiffre d'affaires du second trimestre fiscal de 2024 est ventilé en plusieurs catégories d'après le communiqué d'Apple :

On commence par le meilleur, l' iPhone , qui reste la principale source de revenus du géant. Apple a gagné 45,9 milliards de dollars, soit une baisse de 10,46 % par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la gamme iPhone 15 représente 90 % du CA de la catégorie.

Ensuite vient l'iPad. Une catégorie forcément en petite forme après une année 2023 sans nouveautés. On attend les nouveaux iPad 2024 pour le 7 mai. Apple gagne 5,55 milliards de dollars, soit une baisse de 16,66%.

Passons au Mac ! L'ordinateur d'Apple rapporte à la firme californienne la somme de 7,45 milliards de dollars, soit une hausse de 3,95%. Sur ce segment, Apple a profité du lancement des nouveaux Mac M3 sortis il y a quelques mois.

L'avant-dernière catégorie concerne les Wearables, dont l'Apple Watch et les accessoires comme les AirPods, le "fourre-tout". Cette catégorie de produits a rapporté 7,91 milliards de dollars, soit une baisse de 9,64 %.

Pour terminer, les services ! La catégorie continue d'exploser les compteurs, et ce nouveau trimestre le confirme. Les services rapportent 23,8 milliards de dollars, soit une hausse de 14,16%. Apple peut remercier Apple Music, iCloud+, Apple Arcade et autre Apple TV+.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Aujourd'hui, Apple annonce un chiffre d'affaires de 90,8 milliards de dollars pour le trimestre de mars, incluant un record historique de revenus dans les Services. Au cours du trimestre, nous avons été ravis de lancer l’Apple Vision Pro et de montrer au monde le potentiel que la réalité spatiale débloque. Nous sommes également impatients de faire une annonce produit excitante la semaine prochaine et d'organiser une incroyable Conférence mondiale des développeurs le mois prochain. Comme toujours, nous sommes concentrés sur la fourniture des meilleurs produits et services pour nos clients, tout en respectant les valeurs fondamentales qui nous animent.

Luca Mestri le directeur financier d'Apple a déclaré :