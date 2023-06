L'action AAPL poursuit sa hausse vers les 3 000 milliards de capitalisation

Après une année de baisse, comme toutes les valeurs technologiques ou presque suite au pic exagéré durant la pandémie, l'action Apple (AAPL) a largement inversé la tendance et a atteint un nouveau record. Depuis quelques jours, les investisseurs qui n'ont pas vendu sont aux anges avec une valeur de 187 dollars par action, soit près de 3 000 milliards de dollars de capitalisation pour l'entreprise.

AAPL en pleine forme

L'entreprise a clôturé à 187,00 dollars par action hier, après avoir ouvert à 183,74 dollars et atteint 187,04 dollars au cours de la séance. La capitalisation boursière d'Apple s'élève très précisément à 2 941 milliards de dollars.

En janvier 2022, Apple a failli devenir la première entreprise à clôturer avec une valorisation de 3 000 milliards de dollars, mais le pic n'a pas duré jusqu'à la fin des échanges intrajournaliers. Apple a perdu 1 000 milliards de dollars de valeur à la fin de l'année en raison des contraintes d'approvisionnement de l'iPhone qui ont bloqué les ventes, et retour sur site des salariés du monde entier. La pandémie avait poussé des millions de gens à acheter des Mac, des iPad et autres.



Malgré d'importants revers à la fin de l'année dernière, il est toujours probable qu'Apple atteigne une valorisation de 3 000 milliards de dollars dans un avenir proche. En attendant, Apple est à nouveau l'entreprise la plus précieuse de Wall Street.



Pour y parvenir, outre le surprenant Vision Pro, Apple prévoit quatre nouveaux iPhone 15 avec USB-C cet automne. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus intègreront la Dynamic Island introduite avec l'iPhone 14 Pro ainsi que le capteur de 48 mégapixels, alors que les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max opteront pour un cadre en titane et la version Max devrait être la première à être dotée d'un système de lentilles périscopique pour un zoom optique amélioré.



Enfin, l'Apple Vision Pro, le tout premier produit AR/VR de la société, sera commercialisé aux États-Unis au début de l'année 2024 au prix de 3 499 dollars. La France n'est pas concernée pour le moment, Tim Cook n'ayant rien dévoilé de la stratégie à l'international pour ce nouveau segment. On ose imaginer le tarif en euros, certainement proche des 4 000 €...