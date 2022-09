Apple Pay dépasse Mastercard avec 6 000 milliards de dollars par an

Une nouvelle étude affirme qu'Apple Pay a dépassé Mastercard en termes de valeur monétaire des transactions annuelles, son total de 6 000 milliards de dollars signifiant que le service a déjà réalisé la moitié du chemin pour égaler Visa.

Apple Pay est le 2e système de paiement

Depuis son lancement en 2013 aux États-Unis, Apple Pay a vu son adoption croissante par les utilisateurs, les banques et les détaillants, jusqu'à ce qu'en 2021, il représente 92 % de toutes les transactions de débit par portefeuille mobile. En France, Apple Pay est même accessible pour 99% des clients.



Désormais, selon le site de comparaison TradingPlatforms, Apple Pay est le deuxième système de paiement numérique le plus populaire, battu seulement par Visa. Ce dernier, qui occupe la première place, traite environ 10 000 milliards de dollars de transactions par an, contre plus de 6 000 milliards pour Apple Pay.



Cela signifie que pour la première fois, Apple Pay dans son ensemble - y compris Apple Card - a dépassé Mastercard, qui traite environ 4 800 milliards de dollars de transactions. Apple Pay a également égalé Alipay, qui traiterait exactement 6 000 milliards de dollars de transactions.



Le système GPay de Google serait en cinquième position, avec environ 2,5 billions de dollars de transactions.

La société TradingPlatforms explique :

Apple Pay devient de plus en plus le moyen de paiement privilégié des consommateurs et des entreprises. Le fait qu'il ait désormais traité plus de transactions que Mastercard témoigne de sa popularité.



Apple Pay bénéficie d'un avantage indu et profite de son monopole sur le matériel NFC des iPhone. Nous nous attendons à voir Apple Pay continuer à gagner en popularité et en parts de marché dans les années à venir.

Les données présentées semblent être crédibles, du moins, compte tenu de ce que nous savons des résultats financiers et des frais de transaction d'Apple. Les autres entreprises, à l'exception de Google, sont plus transparentes en ce qui concerne le volume des transactions, et ces données semblent également être à peu près correctes.

Quels sont les facteurs d'adoption d'Apple Pay ?

La technologie Tap-to-pay (T2P) n'est pas nouvelle, mais elle a connu une croissance fulgurante au cours des deux dernières années. Si Apple Pay fait mouche dans les magasins, il explose sur le marché des achats en ligne et mobiles. Et la pandémie a certainement facilité les choses.



Et vous, vous utilisez Apple Pay ? Ce soir, on peut toujours rêver d'une Apple Card en France lors du keynote des iPhone 14.