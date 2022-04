Nouvelle publicité "chocolate" pour l’Apple Card

⏰ Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Apple a partagé une nouvelle publicité axée sur l'Apple Card pour le week-end de Pâques, soulignant la commodité d'une option de paiement mobile et la simplicité du processus d'inscription. Bien évidemment, tout cela ne concerne que les américains, en tout cas pour le moment.

Une publicité drôle pour l’Apple Card

Dans le spot diffusé sur la chaîne YouTube du constructeur, un homme dans un magasin met une barre de chocolat dans sa bouche avant de réaliser qu'il n'a pas son portefeuille sur lui pour la payer. Il vérifie frénétiquement toutes ses poches à la caisse pendant que les gens attendent impatiemment derrière lui.

Finalement, il sort son iPhone, ouvre l'application Cartes (Wallet en anglais) et demande une Apple Card. Il est approuvé en quelques instants et peut utiliser l'Apple Card sur son téléphone pour régler son achat (il recevra la carte physique plus tard).



"Redémarrez votre carte de crédit", peut-on lire dans le slogan, et des informations supplémentaires sont disponibles dans la description de la vidéo.

Obtenez la simplicité d'Apple dans une carte de crédit. Faites une demande en quelques minutes et utilisez-la immédiatement. Pas de frais, des remises quotidiennes illimitées et vous pouvez partager avec ceux que vous appelez votre famille.

L'Apple Card est disponible aux États-Unis uniquement. Il s'agit d'une carte de crédit basée sur l'iPhone et émise par Apple en partenariat avec Goldman Sachs. Elle est liée à Apple Pay et intégrée à l'application Wallet, mais elle fonctionne également comme une carte de crédit traditionnelle. Outre le fait qu’elle soit en titane, l’Apple Card ne présente ni nom ni numéro sur elle, tout étant gérée depuis l’iPhone pour une sécurité accrue.



Voici la pub "Chocolate" en question :