Apple partage 3 publicités promouvant son Apple Card

Apple a publié une série de trois courtes publicités « Reboot your credit card » pour promouvoir l'Apple Card, sa carte de crédit actuellement disponible exclusivement aux États-Unis. La France avait été évoquée par Tim Cook peu après le lancement, mais depuis, c'est silence radio.

« Reboot your credit card »

Les publicités, intitulées Sock (chaussette), Sweater (pull) et Ladder (échelle), présentent chacune des caractéristiques différentes de l'Apple Card. La publicité Sock met en avant la récompense Daily Cashback, Sweater illustre la possibilité de consulter les achats passés et Ladder montre la simplicité du paiement du solde de l'Apple Card par l'intermédiaire de l'application Wallet. Tout cela est évidemment 100 % Apple.

Les trois publicités comportent le slogan « Reboot your credit card » et renvoient au site web de l'Apple Card pour que les clients potentiels puissent obtenir plus d'informations. L'Apple Card est disponible aux États-Unis depuis 2019 et s'intègre à l'application Wallet (Cartes chez nous) pour faciliter la gestion des achats.



Le Daily Cashback, qui est délivré le jour même, est l'une des principales caractéristiques. Les clients bénéficient d'une remise en argent d'1 % pour les achats par carte physique standard, de 2 % pour les achats par Apple Pay, et de 3 % dans certains magasins partenaires et points de vente Apple.



En plus de la rétrocession quotidienne, l'Apple Card offre d'autres avantages tels que l'absence de frais, notamment de frais annuels, de frais de retard, de frais internationaux ou de frais de dépassement de limite. Elle fournit également des outils pour une meilleure santé financière, comme des résumés hebdomadaires et mensuels des dépenses et un historique détaillé des transactions. Les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité sont également remarquables, chaque transaction nécessitant une autorisation via Face ID, Touch ID ou un code d'accès sécurisé. De plus, la carte physique en titane ne comporte aucun numéro visible, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire.



L'Apple Card est le fruit d'une collaboration entre Apple et Goldman Sachs, Mastercard servant de réseau de paiement mondial. En continuant à promouvoir la carte à travers ces nouvelles publicités, Apple met l'accent sur son intégration transparente dans l'écosystème Apple, offrant ainsi un produit financier unique conçu pour l'ère numérique. À date, il se murmure que Goldman Sachs voudrait arrêter le partenariat, mais rien n'a encore été annoncé en ce sens.



Qui aimerait avoir Apple comme banque ?